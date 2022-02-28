Міністерка оборони Німеччини обговорить в НАТО ядерні погрози Путіна

Про це Ламбрехт заявила в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, повідомляє DW.



"До цього слід поставитися дуже серйозно, і наша розвідка повинна уважно спостерігати за тим, що відбувається. Водночас слова Путіна слід розглядати в тому контексті, що його наступ, його війна просуваються не так швидко, як він це, очевидно, уявляв", - сказала міністерка оборони ФРН.



"Путін думав, що все піде швидше, і тому він має зараз діяти і звідси подібні жести. Тим не менш, ми бачили, наскільки Путін непередбачуваний, і тому ми повинні бути дуже пильними. Нам потрібно буде обговорити цю тему і в НАТО", - заявила Ламбрехт.



Раніше Путін наказав своїм військовим перевести сили стримування ЗС РФ у особливий режим несення служби.



"Те, які катастрофічні наслідки таке рішення може мати для його власної країни, зрозуміло і самому Путіну, та іншим керівним особам у Росії. Тому зараз потрібно зберігати спокій і не сприяти подальшій ескалації. Важливо бути напоготові", - наголосила міністерка оборони ФРН.



Нагадаємо, 27 лютого президент Росії Володимир Путін наказав Генштабу й Міноборони перевести російську армію в особливий режим бойового чергування нібито через агресивні висловлювання з боку Заходу.