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Головна війна з Росією Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу

30 травня, 2022 понедiлок
13:35
війна з Росією Катрін Колонна

Глава МЗС Франції Катрін Колонна поїхала в Бучу

Про це на телеграм-каналі написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу. Буча – символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути", – написав очільник Київської ОВА.

Довідково

З вересня 2019 року Катрін Колонна була послом Франції у Великій Британії. Також була офіційною представницею Єлисейського палацу за каденції 22-го французького президента Жака Ширака. Главою МЗС Франції Катрін Колонну призначили 20 травня цього року.

Нагадаємо, 30 травня нова очільниця МЗС Франції прибула до Києва

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