Нова очільниця МЗС Франції прибула до Києва
Новопризначена міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула з візитом до Києва
Про це Колонна повідомила у twitter.
Вона виклала фото зі столичного залізничного вокзалу та написала, що прибула в Україну, аби засвідчити українському народу підтримку Франції.
Колонна зустрінеться у Києві з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого вона планує обговорити блокування Росією експорту зерна та олійних культур з України та розглянути варіанти розв'язання проблеми.
Катрін Колонна очолила МЗС Франції 20 травня.
- 26 травня Дмитро Кулеба заявив, що Катрін Колонна підтримує нафтове ембарго стосовно Росії.
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