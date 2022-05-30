Нова очільниця МЗС Франції прибула до Києва

Про це Колонна повідомила у twitter.

Вона виклала фото зі столичного залізничного вокзалу та написала, що прибула в Україну, аби засвідчити українському народу підтримку Франції.

Колонна зустрінеться у Києві з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого вона планує обговорити блокування Росією експорту зерна та олійних культур з України та розглянути варіанти розв'язання проблеми.

Катрін Колонна очолила МЗС Франції 20 травня.

26 травня Дмитро Кулеба заявив, що Катрін Колонна підтримує нафтове ембарго стосовно Росії.

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