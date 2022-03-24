Міністерство спорту погнало фігуристку Шаботову зі збірної України. Росіянка лайкнула пост Плющенка про підтримку війни в Україні
Міністерство молоді та спорту України виключило Анастасію Шаботову зі складу національної збірної з фігурного катання
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації фігурного катання України.
Росіянка Анастасія Шаботова лайкнула допис в інстаграмі Євгена Плющенка, який підтримав військове вторгнення Росії в Україну.
У Федерації та Міністерстві засудили такі дії фігуристки, тому її виключили зі збірної України. Шаботова звільнена офіційно. Їй виплатять компенсацію за невикористану щорічну відпустку тривалістю 41 день.
Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії. На Олімпіаді-2022 в Пекіні, у складі команди України, Шаботова виступила тільки у короткій програмі та не змогла кваліфікуватися в довільну.
- 15 лютого Шаботова підтримала росіянку Камілу Валієву, яку спіймали на допінгу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе