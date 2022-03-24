Міністерство спорту погнало фігуристку Шаботову зі збірної України. Росіянка лайкнула пост Плющенка про підтримку війни в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації фігурного катання України.



Росіянка Анастасія Шаботова лайкнула допис в інстаграмі Євгена Плющенка, який підтримав військове вторгнення Росії в Україну.



У Федерації та Міністерстві засудили такі дії фігуристки, тому її виключили зі збірної України. Шаботова звільнена офіційно. Їй виплатять компенсацію за невикористану щорічну відпустку тривалістю 41 день.



Шаботова до 2019 року виступала у складі збірної Росії. На Олімпіаді-2022 в Пекіні, у складі команди України, Шаботова виступила тільки у короткій програмі та не змогла кваліфікуватися в довільну.





15 лютого Шаботова підтримала росіянку Камілу Валієву, яку спіймали на допінгу.