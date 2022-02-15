Смішно навіть думати, вони просто талановиті: Українська фігуристка кинулася захищати росіянку, яку впіймали на допінгу
Українська фігуристка Анастасія Шаботова підтримала росіянку Камілу Валієву, яку спіймали на допінгу
Про це Шаботова повідомила в спілкування з російським ЗМІ "РІА Новини".
За словами Шаботової, спортсменки з Росії - її друзі. Вона не вірить, що Валієва могла приймати допінг.
"Прочитала і забула, досі в це не особливо вірю. Дівчатка (прим. - з Росії) такі, нічого б їм не допомогло, якби вони не мали такого таланту. Смішно навіть думати, вони просто талановиті і багато працюють. Співчувати олімпійським чемпіонам дивно. Я просто рада за них. І я рада, що мої друзі стали олімпійськими чемпіонами, що я знайома з ними", — сказала Анастасія Шаботова в коментарі російським ЗМІ.
У допінг-пробі Каміли Валієвої, яку вона здала 25 грудня 2021 року, знайшли триметазидин - заборонену речовину. Проте відомо про це стало лише 8 лютого.
CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив допустити російську фігуристку до особистих змагань на Олімпіаді-2022. У кваліфікації Валієва посіла перше місце з результатом у 82.16 балів.
Шаботова - остання. У неї лише 48.68 набраних пунктів. Спортсменка є росіянкою, але з 2019 року виступає за Україну.
- 9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.
- Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.
- 15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.
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