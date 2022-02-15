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Дідусь винен: У МОК розповіли, як заборонена речовина потрапила в організм 15-річної росіянки Валієвої

15 лютого, 2022 вiвторок
11:42
Спорт Каміла Валієва

У МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь

Про це розповів голова дисциплінарної комісії МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Деніс Освальд, повідомляє Reuters

За його словами, заборонена речовина триметазидин, яку знайшли у допінг-пробі Каміли Валієвої, потрапила до її організму з продуктом, який вживав її дідусь. Йдеться про ліки від захворювань серцево-судинної системи. Яким чином препарат опинився у організмі росіянки, Освальд не уточнив. 

Триметазидин знайшли у допінг-пробі Валієвої, яку вона здала 25 грудня 2021 року, проте відомо про це стало лише 8 лютого. 

CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив допустити російську фігуристку до особистих змагань на Олімпіаді-2022, які стартують відбудуться сьогодні, 15 лютого. 

  • 9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої. 
  • Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту. 

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Олімпіада-2022
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