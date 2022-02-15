Дідусь винен: У МОК розповіли, як заборонена речовина потрапила в організм 15-річної росіянки Валієвої

Про це розповів голова дисциплінарної комісії МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Деніс Освальд, повідомляє Reuters.

За його словами, заборонена речовина триметазидин, яку знайшли у допінг-пробі Каміли Валієвої, потрапила до її організму з продуктом, який вживав її дідусь. Йдеться про ліки від захворювань серцево-судинної системи. Яким чином препарат опинився у організмі росіянки, Освальд не уточнив.

Триметазидин знайшли у допінг-пробі Валієвої, яку вона здала 25 грудня 2021 року, проте відомо про це стало лише 8 лютого.

CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив допустити російську фігуристку до особистих змагань на Олімпіаді-2022, які стартують відбудуться сьогодні, 15 лютого.

9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.

Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.

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