Дідусь винен: У МОК розповіли, як заборонена речовина потрапила в організм 15-річної росіянки Валієвої
У МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм російської фігуристки Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь
Про це розповів голова дисциплінарної комісії МОК (Міжнародного олімпійського комітету) Деніс Освальд, повідомляє Reuters.
За його словами, заборонена речовина триметазидин, яку знайшли у допінг-пробі Каміли Валієвої, потрапила до її організму з продуктом, який вживав її дідусь. Йдеться про ліки від захворювань серцево-судинної системи. Яким чином препарат опинився у організмі росіянки, Освальд не уточнив.
Триметазидин знайшли у допінг-пробі Валієвої, яку вона здала 25 грудня 2021 року, проте відомо про це стало лише 8 лютого.
CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив допустити російську фігуристку до особистих змагань на Олімпіаді-2022, які стартують відбудуться сьогодні, 15 лютого.
- 9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.
- Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.11
Купівля 28.11Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе