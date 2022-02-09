Олімпіада-2022: У російських фігуристів через допінг можуть відібрати золото Ігор у Пекіні
У команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів
Про це повідомляє Inside The Games.
За інформацією видання, результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні можуть переглянути через ситуацію з допінг-тестом фігуриста команди ОКР.
Проблема виникла із тестом спортсмена, ім'я якого не називається, зданим перед Олімпіадою.
Перемогу в командних змаганнях здобула команда ОКР, друге місце посіла збірна США, третьою стала Японія.Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження у цьому виді програми було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від Міжнародного ковзанярського союзу.
За ОКР у командних змаганнях виступали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, спортивна пара Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний дует Вікторія Синіцина - Микита Кацалапов.
Збірна Росії відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх в Пекіні виступає команда ОКР, росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.
- Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання
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