Олімпіада-2022: У російських фігуристів через допінг можуть відібрати золото Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Inside The Games.

За інформацією видання, результати командного турніру з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні можуть переглянути через ситуацію з допінг-тестом фігуриста команди ОКР.

Проблема виникла із тестом спортсмена, ім'я якого не називається, зданим перед Олімпіадою.

Перемогу в командних змаганнях здобула команда ОКР, друге місце посіла збірна США, третьою стала Японія.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження у цьому виді програми було перенесено через необхідність отримання юридичної консультації від Міжнародного ковзанярського союзу.

За ОКР у командних змаганнях виступали Каміла Валієва, Марк Кондратюк, спортивна пара Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний дует Вікторія Синіцина - Микита Кацалапов.

Збірна Росії відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх в Пекіні виступає команда ОКР, росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.

Нагадаємо, 6 лютого збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання

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