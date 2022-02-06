Олімпіада-2022: Збірна України завершила виступ у командному турнірі фігуристів
Збірна України посіла десяте місце на Олімпійських іграх у Пекіні в командному турнірі з фігурного катання
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Останньою з українок у командних змаганнях виступила в одиночному катанні Анастасія Шаботова.
За коротку програму під "Щедрик" українка заробила 4 команді бали та стала серед одиночниць сьомою. Збірна України, за яку також виступали танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін та спортивна пара Софія Голіченко - Артем Даренський - у підсумковому протоколі опустилася з 8 очками на останнє, десяте, місце.
За нашу збірну через позитивний тест на коронавірус не зміг виступити Іван Шмуратко, через відсутність якого українці змагалися у неповному складі та вже втратили шанси вийти до п'ятірки фіналістів.
Що стосується Шмуратка, то його тест на COVID-19 вже показав негативний результат і українець зможе виступити в індивідуальних змаганнях.
Фігурне катання
Командні змагання
Результати після 2-х змагальних днів
6 лютого
1. ОКР – 45 очок
2. США – 42
3. Японія – 39
10. Україна – 8
- Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.
- Також у суботу українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.
- Крім цього, в перший день Ігор-2022 збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.
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