Олімпіада-2022: Збірна України завершила виступ у командному турнірі фігуристів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Останньою з українок у командних змаганнях виступила в одиночному катанні Анастасія Шаботова.

За коротку програму під "Щедрик" українка заробила 4 команді бали та стала серед одиночниць сьомою. Збірна України, за яку також виступали танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін та спортивна пара Софія Голіченко - Артем Даренський - у підсумковому протоколі опустилася з 8 очками на останнє, десяте, місце.

За нашу збірну через позитивний тест на коронавірус не зміг виступити Іван Шмуратко, через відсутність якого українці змагалися у неповному складі та вже втратили шанси вийти до п'ятірки фіналістів.

Що стосується Шмуратка, то його тест на COVID-19 вже показав негативний результат і українець зможе виступити в індивідуальних змаганнях.

Фігурне катання

Командні змагання

Результати після 2-х змагальних днів

6 лютого



1. ОКР – 45 очок

2. США – 42

3. Японія – 39

10. Україна – 8

Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.

Також у суботу українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.

Крім цього, в перший день Ігор-2022 збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце.

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