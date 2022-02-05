Олімпіада-2022: Українець вийшов до фіналу в стрибках на лижах з трампліна

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Марусяк стрибнув на 73 м та отримав за свою спробу 49,8 бала. Це дозволило йому посісти підсумкове 48-ме місце та опинитися серед 50 стрибунів, які виступлять у фіналі.

Ще один українець - Антон Корчук - подолати кваліфікацію не зміг. Стрибка на 67,5 м та оцінки у 38 балів вистачило, щоб потрапити на 52-у позицію.

Найкращий результат у кваліфікації показав норвежець Маріус Ліндвік, який стрибнув на 100,5 м та отримав 116,7 бала.

Стрибки з трампліна

Чоловіки

Звичайний трамплін

Кваліфікація

5 лютого

1 Мариус Ліндвік (Норвегія) - 116,7

2. Роберт Йоханссон (Норвегія) - 116,6

3. Пьотр Дила (Польща) - 112,1

...48. Євген Марусяк (Україна) - 49,8

…52. Антон Корчук (Україна) - 38,0

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