Олімпіада-2022: Українець вийшов до фіналу в стрибках на лижах з трампліна
Українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Марусяк стрибнув на 73 м та отримав за свою спробу 49,8 бала. Це дозволило йому посісти підсумкове 48-ме місце та опинитися серед 50 стрибунів, які виступлять у фіналі.
Ще один українець - Антон Корчук - подолати кваліфікацію не зміг. Стрибка на 67,5 м та оцінки у 38 балів вистачило, щоб потрапити на 52-у позицію.
Найкращий результат у кваліфікації показав норвежець Маріус Ліндвік, який стрибнув на 100,5 м та отримав 116,7 бала.
Стрибки з трампліна
Чоловіки
Звичайний трамплін
Кваліфікація
5 лютого
1 Мариус Ліндвік (Норвегія) - 116,7
2. Роберт Йоханссон (Норвегія) - 116,6
3. Пьотр Дила (Польща) - 112,1
...48. Євген Марусяк (Україна) - 49,8
…52. Антон Корчук (Україна) - 38,0
- Нагадаємо, 4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.
- 4 лютого у Пекіні пройшла церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022.
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