Українські фігуристи зайняли 9 місце у першій частині командного турніру Олімпіади-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні десять країн змагались у трьох дисциплінах командного турніру - чоловіки, танці на льоду та спортивна пара. У танцях Україну представили Олександра Назарова та Максим Нікітін. Вони набрали 64.08 бали і посіли 9-е місце.



Також виступила спортивна пара - Артем Даренський та Софія Голіченко. Вони теж посіли 9 місце з 53,65 балами.

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Україна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко не зумів виступити у змаганнях серед чоловіків через COVID-19.



У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна - дев'ята і має 4 очки. На п'ятому місці йде Італія - 18 очок. Між нами різниця в 14 балів, які вже не відіграти.



Друга частина командного турніру відбудеться в неділю, 6 лютого, початок о 3:30 за київським часом.



Олімпіада-2022



Фігурне катання. Командні змагання



Перша частина



4 лютого



1. США - 28 очок,

2. ОКР - 26,

3. Китай - 21,

4. Японія - 20,

5. Італія - 18,

6. Канада - 16,

7. Грузія - 15,

8. Чехія - 12,

9. Україна - 4,

10. Німеччина - 3