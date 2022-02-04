Українські фігуристи зайняли 9 місце у першій частині командного турніру Олімпіади-2022
Українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду на командному турнірі Олімпіади-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні десять країн змагались у трьох дисциплінах командного турніру - чоловіки, танці на льоду та спортивна пара. У танцях Україну представили Олександра Назарова та Максим Нікітін. Вони набрали 64.08 бали і посіли 9-е місце.
Також виступила спортивна пара - Артем Даренський та Софія Голіченко. Вони теж посіли 9 місце з 53,65 балами.
Читайте також: Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні
Україна достроково втратила шанси на вихід у фінал командного турніру з фігурного катання. Іван Шмуратко не зумів виступити у змаганнях серед чоловіків через COVID-19.
У турнірній таблиці командного турніру з фігурного катання Україна - дев'ята і має 4 очки. На п'ятому місці йде Італія - 18 очок. Між нами різниця в 14 балів, які вже не відіграти.
Друга частина командного турніру відбудеться в неділю, 6 лютого, початок о 3:30 за київським часом.
Олімпіада-2022
Фігурне катання. Командні змагання
Перша частина
4 лютого
1. США - 28 очок,
2. ОКР - 26,
3. Китай - 21,
4. Японія - 20,
5. Італія - 18,
6. Канада - 16,
7. Грузія - 15,
8. Чехія - 12,
9. Україна - 4,
10. Німеччина - 3
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.12
Купівля 28.12Продаж 28.4
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.3
- Актуальне
- Важливе