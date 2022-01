Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.



Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів з України і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.



Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).



У складі команди-2022 аж чотири олімпійських чемпіонів. Це біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.



Зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року. 2 і 3 числа відбудуться кваліфікаційні змагання з керлінгу та хокею.





Повний розклад Олімпіади-2022



2 лютого

14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Швеція - Велика Британія

14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Австралія - США

14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Норвегія - Чехія

14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Китай - Швейцарія



3 лютого

03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Австралія - Китай

03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Швеція - Чехія

03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. США - Італія

03:05. Керлінг. Мікст. 2-й тур. Велика Британія - Канада

06:10. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Чехія - Китай

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Канада - Швейцарія

08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. Італія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Мікст. 3-й тур. США - Норвегія

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 1-й тур: Швеція - Японія

12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 1-а кваліфікація

13:45. Фристайл. Чоловіки. Могул. 1-а кваліфікація

14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Норвегія - Канада

14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія

14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Китай - Швеція

14:05. Керлінг. Мікст. 4-й тур. Чехія - Австралія

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 1-й тур: Фінляндія - США



4 лютого

02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія

02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія

02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія

04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма

05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія

06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай

07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма

07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія

07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада

07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія

07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США

Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022



5 лютого

03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія

03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція

04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія

08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація

09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція

11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км

12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація

12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд

13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація

13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба

13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1

13:35. Стрибки з трампліну. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал

13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада

14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2

14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу

14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3

14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба

14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР

15:18. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал



6 лютого

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай

03:30. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал

03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма

05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма

06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія

12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація

13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд

13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба

13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1

14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2

14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США

15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба



7 лютого

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Канада - Італія

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. США - Велика Британія

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Чехія - Китай

03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма

03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба

04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець

05:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма

06:00. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада

07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація

07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія

11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км

13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу

13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу

13:45. Стрибки з трампліну. Командні змагання. 1-й раунд

13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу

14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу

14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу

14:41. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал

14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Фінал

14:52. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія

15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція

15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба



8 лютого

03:22. Фігурне катання. Чоловіки. Коротка програма

04:00. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 1

04:22. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 2

04:40. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація

04:45. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Фінал 3

05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Супергігант

05:07. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: США - Канада

08:05. Керлінг. Мікст. Матч за 3 місце

08:30. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу

08:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/8 фіналу

09:06. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу

09:15. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/4 фіналу

09:24. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу

09:30. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 1/2 фіналу

09:36. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце

09:41. Сноуборд. Жінки. Паралельний гігантський слалом. Фінал

09:43. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. За 3 місце

09:48. Сноуборд. Чоловіки. Паралельний гігантський слалом. Фінал

10:00. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація

10:30. Біатлон. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 5 тур: Японія - Чехія

10:50. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Кваліфікація

12:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

12:30. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу

12:55. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/4 фіналу

13:25. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу

13:35. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. 1/2 фіналу

13:47. Лижні гонки. Жінки. Спринт. Класичний стиль. Фінал

13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 3-я спроба

14:00. Лижні гонки. Чоловіки. Спринт. Класичний стиль. Фінал

14:05. Керлінг. Мікст. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 5-й тур: Фінляндія - ОКР

15:10. Хокей. Жінки. Група B. 5-й тур: Швеція - Данія

15:35. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 4-а спроба



9 лютого

03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 1-а спроба

05:00. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Кваліфікація

05:00. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 1

05:22. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 2

05:45. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал 3

06:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Кваліфікація

07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом. 2-а спроба

08:30. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу

09:07. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

09:28. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

09:45. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. За 3 місце

09:50. Сноуборд. Жінки. Сноуборд-крос. Фінал

10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: ОКР - Швейцарія

13:00. Лижне двоборство. HS-109 + Гонка переслідування 10 км

13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/4 фіналу

13:44. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Данія - Канада

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. США - ОКР

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1-й тур. Китай - Швеція

14:20. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 1-а спроба

14:29. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. 1/2 фіналу

14:45. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 1-й тур: Чехія - Данія

15:13. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал

15:35. Санний спорт. Чоловіки. Двомісні сани. 2-а спроба



10 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Данія - Китай

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. Швеція - Японія

03:05. Керлінг. Жінки. 1-й тур. ОКР - США

03:30. Скелетон. Чоловіки. 1-а спроба

03:30. Сноуборд. Жінки. Хафпайп. Фінал

03:38. Фігурне катання. Чоловіки. Довільна програма

04:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск

05:00. Скелетон. Чоловіки. 2-я спроба

05:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Швеція - Латвія

08:00. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/8 фіналу

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. США - Швеція

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Норвегія - Канада

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Китай - ОКР

08:05. Керлінг. Чоловіки. 2-й тур. Велика Британія - Італія

08:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом

08:37. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

08:58. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

09:00. Лижні гонки. Жінки. Гонка переслідування 10 км. Вільний стиль

09:15. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. За 3 місце

09:20. Сноуборд. Чоловіки. Сноуборд-крос. Фінал

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 1-й тур: Фінляндія - Словаччина

13:00. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 1

13:50. Фристайл. Мікст. Акробатика Фінал 2

14:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Канада - Південна Корея

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Швеція - Велика Британія

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. США - Данія

14:05. Керлінг. Жінки. 2-й тур. Китай - Швейцарія

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: США - Китай

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 1-й тур: Канада - Німеччина

15:30. Санний спорт. Естафета



11 лютого

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Велика Британія - США

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швеція - Італія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Данія - Китай

03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба

03:30. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал

05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант

05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба

06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу

06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. США - Китай

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Канада - Японія

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР

08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Південна Кореія - Велика Британія

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування15 км. Вільний стиль

10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина

11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км

13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація

13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу

13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація

13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу

14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. ОКР - Данія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Канада - Швейцарія

14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба

14:37. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія

15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба



12 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Швеція - Канада

03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Південна Корея - ОКР

03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Японія - Данія

04:00. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу

04:30. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу

04:50. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. За 3 місце

04:55. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. Фінал

06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу

06:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Канада - США

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Італія - Китай

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Канада - Швеція

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Данія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. США - Норвегія

09:30. Лижні гонки. Жінки. Естафета 4x5 км

10:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу

10:40. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу

10:40. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Німеччина - Китай

10:53. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

11:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт 10 км

11:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140.1-й раунд

13:07. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець

14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Фінал

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. ОКР - Японія

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Данія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Велика Британія - США

14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Швеція - Китай

14:20. Скелетон. Жінки. 3-я спроба

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: ОКР - Чехія

15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: Швейцарія - Данія

15:55. Скелетон. Жінки. 4-а спроба



13 лютого

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР

03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба

04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба

05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба

06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія

07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція

11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км

12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація

13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу

13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу

13:35. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал

13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США

14:09. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал

15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина

15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м



14 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія

03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР

03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея

03:22. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець

03:30. Бобслей. Жінки. Одинаки. 3-я спроба

03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація

03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал

05:00. Бобслей. Жінки. Одинаки. 4-а спроба

06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу.

06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація

07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція

08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія

13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1

14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд

14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2

14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея

14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР

14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу

15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба



15 лютого

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. ОКР - Норвегія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Канада - Китай

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швейцарія - США

03:05. Керлінг. Чоловіки. 9-й тур. Швеція - Данія

03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Фінал

03:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал

05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Швидкісний спуск

06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 1-й матч

06:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 2-й матч

07:00. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Фінал

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Китай - ОКР

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Швеція - Данія

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. США - Швейцарія

08:05. Керлінг. Жінки. 9-й тур. Велика Британія - Японія

08:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу

08:52. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/2 фіналу

09:24. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал D

09:30. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал C

09:43. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал D

09:49. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал C

10:22. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал B

10:28. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. Фінал A

10:40. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 3-й матч

10:41. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал B

10:47. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. Фінал A

11:00. Біатлон. Чоловіки. Естафета 4x7,5 км

12:08. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма

13:00. Лижне двоборство. HS-140 + Гонка переслідування 10 км

13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 1-а кваліфікація

13:45. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. 2-а кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Швеція - Велика Британія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Італія - США

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. Норвегія - Китай

14:05. Керлінг. Чоловіки. 10-й тур. ОКР - Канада

14:15. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 3-я спроба

15:10. Хокей. Чоловіки. Кваліфікаційний раунд. 4-й матч

15:50. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 4-а спроба



16 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Канада - США

03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея

03:05. Керлінг. Жінки. 10-й тур. Китай - Велика Британія

04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 1-а спроба

06:10. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Слалом. 2-а спроба

08:00. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Китай - Швейцарія

08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Велика Британія - ОКР

08:05. Керлінг. Чоловіки. 11-й тур. Італія - Данія

09:45. Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км

10:40. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу

11:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу

11:30. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал

11:40. Лижні гонки. Чоловіки. Командний спринт. Вільний стиль. 1/2 фіналу

13:00. Лижні гонки. Жінки. Командний спринт. Вільний стиль. Фінал

13:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 1

13:30. Хокей. Жінки. Матч за 3 місце.

13:30. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/4 фіналу

14:00. Фристайл. Чоловіки. Акробатика. Фінал 2

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Південна Корея - Данія

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Японія - США

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. ОКР - Швеція

14:05. Керлінг. Жінки. 11-й тур. Канада - Китай

14:15. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. 1/2 фіналу

14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал В

14:44. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. Фінал А

15:11. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал В

15:18. Шорт-трек. Жінки. 1500 м. Фінал А

15:30. Хокей. Чоловіки. 1/4 фіналу



17 лютого

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Данія - США

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Швеція - Швейцарія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Канада - Велика Британія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Норвегія - Італія

03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація

04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск

05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Фінал

06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація

08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом

08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Японія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. ОКР - Велика Британія

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Данія - Канада

08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Південна Корея - Швеція

08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу

08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу

09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце

09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м

12:08. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма

13:00. Лижне двоборство. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу



18 лютого

03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал

05:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Кваліфікація

06:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу

08:05. Керлінг. Чоловіки. За третє місце

08:45. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/8 фіналу

09:20. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/4 фіналу

09:39. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. 1/2 фіналу

09:55. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. За 3 місце

10:05. Фристайл. Чоловіки. Скі-крос. Фінал

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

11:00. Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км

12:38. Фігурне катання. Спортивні пари. Коротка програма

14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Жінки. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. 1/2 фіналу

15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 2-а спроба



19 лютого

03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба

03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал

05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу

05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба

05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу

06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу

06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце

06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал

08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль

08:05. Керлінг. Чоловіки. Фінал

09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу

09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал

11:00. Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км

11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал

13:08. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма

14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба

14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце

15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце

15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба



20 лютого

03:05. Керлінг. Жінки. Фінал

03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба

05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба

06:00. Фігурне катання. Гала-виступ

06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал.

08:30. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км. Класичний стиль

Закриття зимових Олімпійських ігор-2022



*жирним шрифтом виділено змагання, в яких розігруються золоті медалі