Олімпіада-2022: Збірна України провалила змішану естафету в біатлоні
На Олімпійських іграх у Пекіні збірна України з біатлону невдало виступила у змішаній естафеті та посіла 13-те місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На Олімпіаді-2022 змагання біатлоністів розпочалися змішаною естафетою 4х6 км, в які по два етапи біжать чоловіки та жінки.
За збірну України у стартовій гонці не змогла виступити Олена Білосюк, яка захворіла на коронавірус та перебуває на самоізоляції. ЇЇ у складі замінила Валя Семеренко, яка змагалася на стартовому етапі.
Українка вкрай невдало розпочала гонку та заробила три штрафних кола, через що наша команда була відкинута на останню, 20-ту, позицію.
Юлія Джима підняла нашу команду на 14-ту позицію, а Артем Прима - на 12-ту. На заключному етапі Дмитро Підручний заробив ще одне штрафне коло та фінішував 13-м.
Золото здобула збірна Норвегії, срібло - Франції, бронзу команда Російського олімпійського комітету.
Біатлон
Змішана естафета, 4х6 км
5 лютого
1. Норвегія – 1:06.45,6 (3 штрафних кола +13 запасних патронів)
2. Франція – відставання 0,9 (3+11)
3. РОК – 1.5 (1+13)
13. Україна – 3.19,4 (4+15)
- Нагадаємо, 5 лютого перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км.
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