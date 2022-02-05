Олімпіада-2022: Збірна України провалила змішану естафету в біатлоні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На Олімпіаді-2022 змагання біатлоністів розпочалися змішаною естафетою 4х6 км, в які по два етапи біжать чоловіки та жінки.

За збірну України у стартовій гонці не змогла виступити Олена Білосюк, яка захворіла на коронавірус та перебуває на самоізоляції. ЇЇ у складі замінила Валя Семеренко, яка змагалася на стартовому етапі.

Українка вкрай невдало розпочала гонку та заробила три штрафних кола, через що наша команда була відкинута на останню, 20-ту, позицію.

Юлія Джима підняла нашу команду на 14-ту позицію, а Артем Прима - на 12-ту. На заключному етапі Дмитро Підручний заробив ще одне штрафне коло та фінішував 13-м.

Золото здобула збірна Норвегії, срібло - Франції, бронзу команда Російського олімпійського комітету.

Біатлон

Змішана естафета, 4х6 км

5 лютого

1. Норвегія – 1:06.45,6 (3 штрафних кола +13 запасних патронів)

2. Франція – відставання 0,9 (3+11)

3. РОК – 1.5 (1+13)

13. Україна – 3.19,4 (4+15)