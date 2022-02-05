Олімпіада-2022: Визначилася перша володарка золота Ігор у Пекіні
Перше золото Олімпійських ігор у Пекіні здобула норвезька лижниця Терезе Йохауг в скіатлоні на 15 км
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Терезе Йохауг виграла гонку на 15 км, поливну якої учасниці долали класичним стилем, а іншу частину - вільним.
Срібло здобула Наталья Непряєва з команди Російського олімпійського комітету, бронзу виграла австрійка Тереза Штадлобер, які відстали від переможниці на понад 30 сек.
Найкращою з українок стала Марина Анцибор, яка фінішували 56-ю.
Лижні гонки
Жінки
Скіатлон, 15 км (7,5 км класичном та 7,5 км вільним стилем)
5 лютого
1. Терезе Йохауг (Норвегія) – 44.13,7
2. Наталія Непряєва (Росія) - відставання +30,2 секунди
3. Тереза Штадлобер (Австрія) - 30,5
56. Марина Анцибор (Україна) - 8.40,3
60. Вікторія Олех (Україна) – 10.42,0
62. Юлія Кроль (Україна) – 12.50,7.
Дар'я Рубльова (Україна) – не фінішувала
- Нагадаємо, 5 лютого українець Євген Марусяк подолав кваліфікацію у змаганнях в стрибках на лижах зі звичайного трампліна.
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