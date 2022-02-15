Провал спорту та антидопінгової системи: У Global Athlete "рознесли" МОК, WADA та CAS через скандал з допінгом 15-річної росіянки на Олімпіаді-2022
Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл 15-річній російській фігуристці Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту
Про це йдеться у заяві оприлюдненій Global Athlete.
У організації назвали дозвіл CAS (Спортивного арбітражного суду) брати Валієвій участь в особистому турнірі на Олімпійських іграх, після позитивного тесту на допінг, ще одним провалом світової спортивної та антидопінгової системи.
"Той факт, що у 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої в організмі виявлено речовину, що підвищує працездатність, говорить про жорстоке поводження з неповнолітньою. Спорт повинен захищати спортсменів, а не завдавати їм шкоди. Допінг та наслідки позитивного тесту становлять серйозний фізичний та психологічний ризик для всіх спортсменів, але особливо для неповнолітніх. Неприпустимо, щоб ці ризики було покладено на 15-річного підлітка", - йдеться у заяві.
У організації наголосили, що Валієва ніколи не опинилася в такій ситуації, якби WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство), МОК (Міжнародний олімпійський комітет) та CAS зробили свою справу та заборонили Росії глобальний спорт.
"Росія ніколи не була зацікавлена в реформах, тому що спортивні лідери віддавали перевагу політиці перед принципами, а ребрендинг — заборонам. Допінг Каміли Валієвої має стати тривожним дзвінком для кожного вболівальника, батька та спортсмена, щоб разом вимагати реформ. Застосування допінгу неповнолітніми спортсменами має бути припинено. Будь-яка країна, яка систематично накачує своїх спортсменів допінгом, не може бути допущена до участі у міжнародному спорті", - переконані у Global Athlete.
- 9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.
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