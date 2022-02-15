Провал спорту та антидопінгової системи: У Global Athlete "рознесли" МОК, WADA та CAS через скандал з допінгом 15-річної росіянки на Олімпіаді-2022

Про це йдеться у заяві оприлюдненій Global Athlete.

У організації назвали дозвіл CAS (Спортивного арбітражного суду) брати Валієвій участь в особистому турнірі на Олімпійських іграх, після позитивного тесту на допінг, ще одним провалом світової спортивної та антидопінгової системи.

"Той факт, що у 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої в організмі виявлено речовину, що підвищує працездатність, говорить про жорстоке поводження з неповнолітньою. Спорт повинен захищати спортсменів, а не завдавати їм шкоди. Допінг та наслідки позитивного тесту становлять серйозний фізичний та психологічний ризик для всіх спортсменів, але особливо для неповнолітніх. Неприпустимо, щоб ці ризики було покладено на 15-річного підлітка", - йдеться у заяві.

У організації наголосили, що Валієва ніколи не опинилася в такій ситуації, якби WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство), МОК (Міжнародний олімпійський комітет) та CAS зробили свою справу та заборонили Росії глобальний спорт.

"Росія ніколи не була зацікавлена ​​в реформах, тому що спортивні лідери віддавали перевагу політиці перед принципами, а ребрендинг — заборонам. Допінг Каміли Валієвої має стати тривожним дзвінком для кожного вболівальника, батька та спортсмена, щоб разом вимагати реформ. Застосування допінгу неповнолітніми спортсменами має бути припинено. Будь-яка країна, яка систематично накачує своїх спортсменів допінгом, не може бути допущена до участі у міжнародному спорті", - переконані у Global Athlete.