Про це заявив міністр юстиції Бекір Боздаг, передає ЄП.

"Ми почали працювати над цим як міністерство", - сказав він.

Зараз покарання за розпалювання лісових пожеж становить 10 років позбавлення волі з можливим довічним ув'язненням.

24 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував запровадити смертну кару за підпал лісів. Туреччина скасувала смертну кару в 2004 році.