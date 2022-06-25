Міністерство юстиції Туреччини працюватиме над поверненням смертної кари
Туреччина перегляне рішення щодо скасування смертної кари, щоб притягати до відповідальності підпалювачів лісів
Про це заявив міністр юстиції Бекір Боздаг, передає ЄП.
"Ми почали працювати над цим як міністерство", - сказав він.
Зараз покарання за розпалювання лісових пожеж становить 10 років позбавлення волі з можливим довічним ув'язненням.
- 24 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував запровадити смертну кару за підпал лісів. Туреччина скасувала смертну кару в 2004 році.
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