Міністр енергетики ФРН Альтмаєр: "Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі"
Представник Німеччини на Кримській платформі згадав транзит газу Україною до Європи після 2024 року, наголосивши, що підтримує нашу державу у збереженні її інтересів
Про це глава німецької делегації, міністр енергетики Петер Альтмаєр, заявив на саміті Кримської платформи, передає "ЄП".
"Німеччина не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції та неодноразово продовжував їх. І робитиме це доти, доки існують підстави для санкцій", - сказав Альтмаєр.
Міністр засудив репресії проти кримських татар та етнічних українців з боку російської влади.
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"Анексія Криму – це наруга над верховенством права. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми стоїмо разом з Україною, ми закликаємо до переговорів, ми закликаємо до відновлення міжнародного порядку", - заявив політик.
Представник Німеччини наголосив, що Німеччини продовжить тісну співпрацю з Україною у сфері енергетики, а також виступив за продовження транзиту газу після 2024 року.
23 серпня у Києві проходить установчий саміт Кримської платформи щодо деокупації півострова. У форумі взяли участь делегати від 45 країн: США, всіх членів ЄС, Грузії, Молдови, Туреччини, Північної Македонії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, Канади, Ісландії. Серед них будуть дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли.
- Нагадаємо, країни-учасниці Кримської платформи" підписали спільну декларацію
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