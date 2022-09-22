Про це інформує в телеграмі Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Сьогодні ж пан Гуеріні в Ірпені побачив страшні, жахливі наслідки цієї війни для українців. Це розстріляні автівки, де зупинилося чиєсь життя, це спалені вщент будинки, де ще сім місяців тому жили тисячі щасливих сімей", - написав Маркушин.

Міністр оборони Лоренцо Гуеріні наголосив, що Італія разом із Україною.

"Весь цивілізований світ з Україною! І я щиро вдячний всім, хто допомагає зараз українцям у різних куточках світу і хто, приїжджає до нас, щоб підтримати і допомогти", - додав мер Ірпеня.

25 серпня до Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку. На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.

Італія приєднається до відновлення українських земель. У пакет допомоги увійдуть два мільйони євро для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.

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