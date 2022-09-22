English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні на власні очі побачив наслідки агресії РФ в Ірпені

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні на власні очі побачив наслідки агресії РФ в Ірпені

22 вересня, 2022 четвер
15:22
Суспільство Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні побачив наслідки агресії РФ в Ірпені

22 вересня міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні відвідав Ірпінь на Київщині, аби на власні очі побачити наслідки війни Росії в Україні

Про це інформує в телеграмі Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Сьогодні ж пан Гуеріні в Ірпені побачив страшні, жахливі наслідки цієї війни для українців. Це розстріляні автівки, де зупинилося чиєсь життя, це спалені вщент будинки, де ще сім місяців тому жили тисячі щасливих сімей", - написав Маркушин.

Міністр оборони Лоренцо Гуеріні наголосив, що Італія разом із Україною.

"Весь цивілізований світ з Україною! І я щиро вдячний всім, хто допомагає зараз українцям у різних куточках світу і хто, приїжджає до нас, щоб підтримати і допомогти", - додав мер Ірпеня. 

  • 25 серпня до Києва прибув з несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку. На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима. 
  • Італія приєднається до відновлення українських земель. У пакет допомоги увійдуть два мільйони євро для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Італія
війна з Росією
Ірпінь
Читайте також:
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
карта бойових дій
21 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій. Огляд подій 17-20 вересня: Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.76
    Купівля 40.76
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 39.97
    Продаж 41.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 вересня
15:31
Дмитро Пєсков
У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію в РФ до 1 млн людей, - ЗМІ
15:29
Фінляндія
Засновник Yandex та брати Ротенберги. У Фінляндії арештували активи підсанкційних російських олігархів
15:24
Ексклюзив
Павло Клімкін
Останні дії Путіна вказують на велике бажання провести переговори, - Клімкін
15:15
путін
У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії
15:02
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада готова допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України
14:47
Теракт у Донецьку
В окупованому Донецьку армія РФ обстріляла район Центрального ринку: є жертви
14:46
Інгріда Шимоніте
Ні Литва, ні інші держави не зобов’язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єрка Шимоніте
14:44
"Вирвати очі Путіну": Гончаренко центри оголосили всеукраїнський збір на 10 антидронових рушниць для ЗСУ
14:44
на фото: балкер
Балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна на борту вирушив з українського порту до Афганістану
14:32
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
14:28
Ексклюзив
Путін
"Путін загнав себе у пастку": Клімкін про мобілізацію у РФ
14:27
Ізюм
Стан критичної інфраструктури близький до апокаліптичного: заступник мера Ізюма про ситуацію в місті
14:20
Ексклюзив
карта бойових дій
Ворог з кількох напрямків намагається просунутися до Бахмута і зберігає стратегію продавлювання артилерією, - Згурець
14:13
Оновлено
блокпост
Жителів окупованих територій закликають евакуюватися через загрозу мобілізації: на Запоріжжі чоловіків уже не випускають
14:09
на фото: колаборанти
Вісьмох громадян із Донеччини підозрюють у добровільній співпраці з окупантами, серед них - експоліцейські
14:04
знищена ворожа техніка, втрати ворога
"Демобілізація окупантів": спецпризначенці показали підбірку влучних ударів на Запорізькому напрямку
14:00
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Масові захоронення є ще щонайменше у трьох місцях, - заступник мера Ізюма
13:56
Латвія
Латвія придбає для ЗСУ дрони та позашляховики на кошти, які збирала на "байрактари"
13:40
Служба безпеки України
Київському блогеру, який знімав провокативні відео щодо війни та ЗСУ, повідомили про підозру
13:36
Євген Свиридов
В Україні ліквідували російського казака, - офіцер ЗСУ Штефан
13:25
МН17
Справа MH17: у Нідерландах відбулось останнє засідання, вирок оголосять 17 листопада
13:14
Джо Байден
Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден
12:55
Ексгумація тіла чоловіка, вбитого росіянином
На Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, застреленого окупантом
12:48
на фото: кадр із трейлеру
Козацький пригодницький трилер: вийшов трейлер стрічки "Максим Оса та золото Песиголовця"
12:47
Ексклюзив
Євген Магда
Росію потрібно розділити на десятки держав, - політолог Магда
12:43
ЄС
ЄС засудив вироки окупаційної влади в Криму Джелялу та братам Ахтемовим
12:32
Національний банк України
Валютний ринок: попит на долар продовжує перевищувати його пропозицію
12:22
Оновлено
Мелітополь
Окупанти влаштували теракт у Мелітополі напередодні "референдуму" і планують звинуватити Україну, - міський голова
12:20
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наміри росіян мобілізувати 300 тисяч будуть суттєвим тромбом для російської системи військової підготовки, - Згурець
12:17
Прапор Словаччини
Мобілізація в Росії призведе до повалення Путіна, - міноборони Словаччини
12:06
Світовий банк
Світовий банк виділив $30 млн для інвестицій в Україну та Молдову
11:54
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 53 цивільні об'єкти
11:42
Північна Корея
Північна Корея заперечує постачання зброї та боєприпасів РФ
11:28
Сергій Лавров
ЗСУ "б'ють по ЗАЕС" та мають покинути частину Запоріжжя, бо "вважатимуться окупантами після референдуму": нові фейки від роспропаганди
11:28
Ексклюзив
путін, санкції
Мобілізація у РФ дуже негативно вплине на російську економіку, - економіст Несходовський
11:18
Оновлено
Миколаїв
Уночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, під удар потрапили будинки та заклади цивільної інфраструктури, пошкоджено газопровід
11:05
Ексклюзив
путін
Путін перестав бути альфа-самцем та одноосібно приймати рішення, - радник очільника МВС Денисенко
11:04
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 767
10:49
Жозеп Боррель
Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши мобілізацію і "референдуми", - Боррель
10:31
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з убитими окупантами на вокзалі Харкова
Росіяни вдарили ракетами по вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами окупантів, - Братчук
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV