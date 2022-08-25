У Києві перебуває з візитом глава МЗС Італії, вже відвідав Ірпінь

Про це повідомляє агентство ANSA.

Серед планів міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

Луїджі Ді Майо вже відвідав звільнений після окупації Ірпінь.

"Тут понищене місто, місцями зрівняне з землею, а тим часом в Італії все ще є ті, хто заперечує факти, що сталося внаслідок дій російських військ, внаслідок дій Путіна", - зазначив він.

Глава МЗС Італії наголосив, що вважає за необхідне надавати Україні всю можливу підтримку.

На запитання про те, чого чекати Україні після майбутніх італійських виборів, Ді Майо висловив сподівання, що вони не змінять позицію Рима.

"Українці захищають не лише себе, а й свободу всієї Європи. Ми повинні вибрати, яку сторону зайняти, і уряд Італії вирішив стати на бік України… Хочеться сподіватися, що нічого не зміниться і що ми продовжимо підтримувати цю країну всіма можливими способами, тому що це зараз - фронтир Європи", - зазначив він.

31 липня міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії та своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за "новий пакет військової допомоги". Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

5 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною та Італією, гроші підуть на заробітну плату педагогам закладів загальної середньої освіти.

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