Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП: загинула людина
Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич у суботу, 11 листопада, потрапив у ДТП, внаслідок якої загинув водій іншого транспортного засобу
Про це інформує пресслужба хорватського оборонного відомства.
Вказано, що міністр пересувався по дорозі з Вінковців у бік Жупаньї на своєму авто. Він зіткнувся з мікроавтобусом, водій якого загинув. Водночас Баножича з пораненнями госпіталізували.
"Ведеться розслідування, яке очолює заступник окружної прокуратури Вуковара", - додали у міноборони.
Видання Index зазначає, що загиблому чоловікові було 40 років, у нього залишилися дві доньки.
За попередньою інформацією, зіткнення відбулося, коли авто міністра обганяло вантажівку. Через сильний туман він не побачив мікроавтобуса на зустрічній смузі.
Міністра госпіталізували з забоєм головного мозку, його життю наразі нічого не загрожує. У крові Баножича алкоголю не зафіксували.
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