Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП: загинула людина

Про це інформує пресслужба хорватського оборонного відомства.

Вказано, що міністр пересувався по дорозі з Вінковців у бік Жупаньї на своєму авто. Він зіткнувся з мікроавтобусом, водій якого загинув. Водночас Баножича з пораненнями госпіталізували.

"Ведеться розслідування, яке очолює заступник окружної прокуратури Вуковара", - додали у міноборони.

Видання Index зазначає, що загиблому чоловікові було 40 років, у нього залишилися дві доньки.

За попередньою інформацією, зіткнення відбулося, коли авто міністра обганяло вантажівку. Через сильний туман він не побачив мікроавтобуса на зустрічній смузі.

Міністра госпіталізували з забоєм головного мозку, його життю наразі нічого не загрожує. У крові Баножича алкоголю не зафіксували.