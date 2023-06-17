Міністр охорони здоров'я РФ озвучив остаточну кількість жертв отруєння сидром
Кількість загиблих після отруєння напоєм "Містер Сидр" зросла до 36 осіб (у тому числі одна дитина), загалом постраждали 106 росіян
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, інформує BBC.
Повідомлення про випадки отруєння напоєм, що продавався в розлив "Містер Сидр", надходять з декількох регіонів Росії з початку червня. Найбільше загинуло в Ульянівській області.
Власника компанії, яка виробляла "Містер Сидр", заарештовано. За версією слідства, 32-річний Анар Гусейнов із Самарської області купив спиртовмісні рідини, які не відповідали вимогам безпеки. У МВС заявили, що у пробах напою знайшли домішки метанолу та етилбутирату.
Пізніше у МВС Росії повідомили, що "сидр" вироблявся зі спирту, вкраденого зі складу поліції. Як заявили в міністерстві, партія небезпечної рідини зберігалася на складі з 2012 року – відколи її вилучили під час однієї з перевірок.
За розкрадання затримано двох жителів Самари та сержанта поліції, який пропустив підозрюваних на територію складу.
- Нагадаємо, у кількох регіонах Росії починаючи з 6 червня зафіксовано масове отруєння алкогольним напоєм "Містер Сидр", у якому виявили домішки метанолу та етилбутирату.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе