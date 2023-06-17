Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Міністр охорони здоров'я РФ озвучив остаточну кількість жертв отруєння сидром

Міністр охорони здоров'я РФ озвучив остаточну кількість жертв отруєння сидром

17 червня, 2023 субота
05:06
Кримінал У Росії масове отруєння контрафактним сидром

Кількість загиблих після отруєння напоєм "Містер Сидр" зросла до 36 осіб (у тому числі одна дитина), загалом постраждали 106 росіян

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, інформує BBC.

Повідомлення про випадки отруєння напоєм, що продавався в розлив "Містер Сидр", надходять з декількох регіонів Росії з початку червня. Найбільше загинуло в Ульянівській області.

Власника компанії, яка виробляла "Містер Сидр", заарештовано. За версією слідства, 32-річний Анар Гусейнов із Самарської області купив спиртовмісні рідини, які не відповідали вимогам безпеки. У МВС заявили, що у пробах напою знайшли домішки метанолу та етилбутирату.

Пізніше у МВС Росії повідомили, що "сидр" вироблявся зі спирту, вкраденого зі складу поліції. Як заявили в міністерстві, партія небезпечної рідини зберігалася на складі з 2012 року – відколи її вилучили під час однієї з перевірок.

За розкрадання затримано двох жителів Самари та сержанта поліції, який пропустив підозрюваних на територію складу.

  • Нагадаємо, у кількох регіонах Росії починаючи з 6 червня зафіксовано масове отруєння алкогольним напоєм "Містер Сидр", у якому виявили домішки метанолу та етилбутирату.
Росія
Медицина
Читайте також:
Кадирівці
15 червня, 2023 четвер
Кадиров заявив, що підрозділ "Ахмат" розпочав охорону кордону РФ у Бєлгородській області
ЗАЕС
16 червня, 2023 п'ятниця
Зеленський заявив, що РФ хоче підірвати ЗАЕС, щоб світ змусив Україну зупинити війну
НАТО
16 червня, 2023 п'ятниця
Кулеба закликав Столтенберга відмовитись від ПДЧ при вступі України до НАТО
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
17 червня
04:38
Каховська ГЕС
У Росії через підрив Каховської ГЕС росте невдоволення війною в Україні, - ISW
04:10
Круїзний лайнер Icon of the Seas
У Фінляндії завершили будівництво найбільшого у світі круїзного лайнеру
03:42
кокаїн у мішках з вугіллям
У Великій Британії в мішках з вугіллям виявили 1,6 тонни кокаїну
03:14
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пілоти ЗСУ можуть освоїти F-16 за чотири місяці, технікам потрібно більше часу, - Резніков
02:46
Ентоні Блінкен
Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
02:18
Сиріл Рамафоса
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
01:50
НАТО УКРАЇНА
У НАТО зростає підтримка скасування ПДЧ на шляху вступу України в Альянс, - Politico
01:22
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
РФ під Бахмутом та Вугледаром втратила більше військових, аніж у перші тижні війни, - Медіазона
00:59
вертоліт Алігатор
ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
00:54
Миротворці ООН
Влада Малі просить негайно вивести миротворців ООН з країни
00:49
Ексклюзив
Путін
Через початок українського контрнаступу Путін демонструє невпевненість, - Фейгін
00:28
медичний канабіс
В Албанії уряд підтримав легалізацію канабісу
00:08
Володимир Зеленський
Націоналізація банків підсанкційних власників: Зеленський підписав закон
2023, п'ятниця
16 червня
23:59
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи після перемоги України в матчі проти Північної Македонії
23:42
Ексклюзив
ракета
Путін атакував Київ "кинджалами" під час візиту африканських лідерів, щоб принизити їхні народи, - військовий експерт Мусієнко
23:42
Оновлено
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України здійснила камбек і перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
23:40
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Північна Македонія - Україна 2:3: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
23:21
Резніков: домовилися зі Словаччиною та Чехією про закупівлю і ремонт БМП
22:36
без світла, свічка блекаут
У тимчасово окупованому Севастополі масові відключення електроенергії: світло зникло майже у всьому місті
22:21
Ексклюзив
Валерій Чалий
НАТО має ухвалити політичне рішення про запрошення України - треба працювати, щоб воно було за два найближчі саміти, - Чалий
22:11
на фото: галактика
Вранці 17 червня в небі можна буде спостерігати парад планет
22:07
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На півдні ЗСУ ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках, - Міноборони
22:06
Європарламент
Європарламет закликає Зеленського не підписувати містобудівну "реформу" Шуляк
21:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо ЗСУ зараз вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це буде тріумф: воєнні підсумки тижня
21:34
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
Президент ПАР представив 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні
21:29
Збірна Фінляндії, збірна Словенії, Євро-2024
Фінляндія перемогла Словенію у відборі на Євро-2024
21:08
Ексклюзив
Підтоплення в селі Федорівка Херсонської області
Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС та ракети на Київ, - репортаж дня
21:04
Збірна України
Північна Македонія - Україна: стартові склади команд на перший офіційний матч Реброва
21:02
Ексклюзив
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Путін вірить у брехню своїх військових про знищені в Україні ЗРК Patriot, - дипломат Чалий
20:54
Нікополь
Росіяни вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік, одна жінка поранена
20:47
Засідання Сейму Республіки Польща
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО
20:16
НАЗК
НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни
20:04
OPINION
Володимир Єрмоленко
Пекло — це відсутність інших
20:02
Огляд
Персональний водій
Другу "Евакуацію" чи "Флеша": що подивитися на вихідних
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 478-го дня війни: Німеччина передасть ЗСУ ракети для Patriot, а Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою 
19:50
Бельгія
Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах 15-го пакету допомоги
19:32
Оновлено
Президент ПАР Сиріл Рамафоса в Києві
"Говорили про шлях досягнення миру без жодного російського шантажу й обману": Зеленський зустрівся з делегацією країн Африки
19:17
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон
Росія обстрілює Херсонщину впродовж дня: поранено 25 людей, двоє загинули
19:14
Інфографіка
Збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи перед матчем Північна Македонія - Україна
19:05
Ексклюзив
Київ
Питань про призначення голів райрад у Києві не виникало б, якби реформа децентралізації у столиці була завершена, - депутат Київради Васильчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV