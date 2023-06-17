Про це повідомив міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, інформує BBC.

Повідомлення про випадки отруєння напоєм, що продавався в розлив "Містер Сидр", надходять з декількох регіонів Росії з початку червня. Найбільше загинуло в Ульянівській області.

Власника компанії, яка виробляла "Містер Сидр", заарештовано. За версією слідства, 32-річний Анар Гусейнов із Самарської області купив спиртовмісні рідини, які не відповідали вимогам безпеки. У МВС заявили, що у пробах напою знайшли домішки метанолу та етилбутирату.

Пізніше у МВС Росії повідомили, що "сидр" вироблявся зі спирту, вкраденого зі складу поліції. Як заявили в міністерстві, партія небезпечної рідини зберігалася на складі з 2012 року – відколи її вилучили під час однієї з перевірок.

За розкрадання затримано двох жителів Самари та сержанта поліції, який пропустив підозрюваних на територію складу.