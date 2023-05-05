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Міністр закордонних справ Бахрейну вперше прибув до України та зустрівся з президентом Зеленським

5 травня, 2023 п'ятниця
15:22
Світ Президент України Володимир Зеленський та очільник МЗС Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні

5 травня президент України Володимир Зеленський прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Володимир Зеленський відзначив, що це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Президент подякував Королівству Бахрейн за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, що було неодноразово засвідчено під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський запросив Бахрейн взяти участь у започаткованому відповідному дипломатичному процесі, зокрема долучитись до реалізації окремих пунктів формули та взяти участь у майбутньому Саміті миру.

Президент країни привернув особливу увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення на батьківщину і до своїх родин.
Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо участі Королівства Бахрейн у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині.

Україна
Володимир Зеленський
допомога Україні
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