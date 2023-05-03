Зеленський відвідає Нідерланди, - ЗМІ

Про це повідомляє NOS.NL

За інформацією джерела, Зеленський уже прямує до Нідерландів урядовим літаком країни. В МЗС поки не коментують ситуацію. Президент України повинен приземлитися в Нідерландах сьогодні ввечері.

Згідно з програмою, завтра Володимир Зеленський виступить у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави. Іноземці також відзначили, що це одна з небагатьох його поїздок за межі України з 24 лютого 2022 року.