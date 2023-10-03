Міністр закордонних справ Угорщини назвав неприпустимим, що у підручнику РФ їхню революцію 1956 року називають "фашистською"

Про це він висловився під час інтерв'ю Magyar Nemzet.

"Неприпустимо класифікувати угорських героїв революції 1956 року як "фашистів". Той факт, що люди, які виступають за свободу Угорщини та угорський суверенітет, є героями, ми відмовляємося навіть відкривати дискусію на будь-якому рівні, тому що це факт", - заявив Сійярто.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров дав зрозуміти, що вони сприймають заяву диктатора Володимира Путіна як авторитетну в цьому питанні.

"Водночас очевидно, що ми ніколи не знайдемо спільної мови з росіянами, коли йдеться про минуле. Як ми можемо бути спільними з тими, хто переживає звільнення як те, що ми переживаємо як окупацію? Тому, оскільки ми ніколи не зможемо знайти спільну мову щодо минулого, ми повинні формувати нашу систему відносин з урахуванням цього", - наголосив міністр закордонних справ Угорщини.

Довідково. У жовтні 1956 року угорці піднялися на повстання проти радянської влади, яка довго душила їхню країну через комуністичну партію. Радянські війська пригнічували революцію за два тижні; близько 2500 угорців загинули, серед них Імре Надя, якого повстанці вимагали призначити головою уряду, і якого пізніше розстріляли.

Що передувало

1 вересня Сійярто став першим угорським посадовцем, який відгукнувся про російський пропагандистський підручник, де революцію 1956 року називають "фашистською".

У російському "підручнику" з історії для 11 класу, який має державне схвалення, угорські революціонери-1956 представлені як фашисти та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.

"Каталізатором угорської кризи стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували", – стверджує російський "підручник" історії та додатково критикує угорців за те, що вони "вирішили відмовитися від сталінської спадщини".

Сійярто відмовився коментувати, як угорський уряд ставиться до спотворення історичних фактів в російському підручнику з історії, який має офіційне санкціонування. Він сказав, що є деякі питання, які уряд не хоче навіть обговорювати.