Міністри фінансів G7 підтвердили непохитну підтримку України
Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив, що міністри фінансів країн G7 в неділю підтвердили свою непохитну підтримку України
Про це повідомило видання Kyodo.
Зазначається зокрема, що міністри фінансів і керівники центральних банків G7 не обговорювали останні події на валютному ринку.
Зустріч G7 відбулася на полях фінансової зустрічі Групи 20 найбільших економік світу в цьому місті на заході Індії. Цього року Японія головує в G7 на ротаційній основі.
- 16 липня міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що подвоєння підтримки України в її захисті від Росії є найкращим способом допомоги світовій економіці.
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