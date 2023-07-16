Міністри фінансів G7 підтвердили непохитну підтримку України

Про це повідомило видання Kyodo.

Зазначається зокрема, що міністри фінансів і керівники центральних банків G7 не обговорювали останні події на валютному ринку.

Зустріч G7 відбулася на полях фінансової зустрічі Групи 20 найбільших економік світу в цьому місті на заході Індії. Цього року Японія головує в G7 на ротаційній основі.