Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону за результатами розмови міністрів.

"Міністр оборони Ллойд Остін і його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном підтримку НАТО, а також надання Канадою допомоги Україні у сфері оборони", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Пентагону, співрозмовники домовилися продовжувати тісну координацію у двосторонніх і глобальних питаннях.

Відзначимо, Пентагон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $1 млрд.

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