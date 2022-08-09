Міністри оборони США та Канади обговорили підтримку України та протидію РФ у рамках НАТО
Глави оборонних відомств США й Канади у телефонній розмові порушили питання спільного реагування на російську агресію в межах НАТО, а також зусилля на підтримку України
Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону за результатами розмови міністрів.
"Міністр оборони Ллойд Остін і його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном підтримку НАТО, а також надання Канадою допомоги Україні у сфері оборони", - зазначається в повідомленні.
За інформацією Пентагону, співрозмовники домовилися продовжувати тісну координацію у двосторонніх і глобальних питаннях.
- Відзначимо, Пентагон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $1 млрд.
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