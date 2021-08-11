Міністри оборони США та РФ провели телефонні перемовини
Міністр оборони США Ллойд Остін провів перемовини з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу
Про це повідомляє Голос Америки.
У пресрелізі Міноборони США йдеться, що розмова мала на меті на підтримку зусиль щодо прозорості та зниження ризиків після відновлення діалогу щодо стратегічної стабільності.
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Міноборони Росії повідомляє, що обговорювались "підсумки двосторонніх консультацій щодо стратегічної стабільності, питання глобальної безпеки".
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