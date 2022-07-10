Мінкультури зібрало вже понад 20 тисяч віршів про війну. Найкращі увійдуть у збірку
Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало збірку найкращої поезії про війну, що найдішла на портал "Поезія Вільних"
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у телеграм.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 20 тис. віршів про війну було подано на портал "Поезія Вільних" українськими та іноземними поетами", – йдеться у повідомленні.
Найкраща поезія отримає позначку "Вибір редакції", зазначило мінстерство. Більше того – найпрофесійніші вірші увійдуть до збірки, яка буде надрукована за підтримки Мінкульту.
Читачі можуть проголосувати за кращі, на їхню думку, поетичні твори.
В міністерстві нагадали, що портал працює з березня цього року.
- Нагадаємо, Мінкультури збирає інформацію про пошкодження окупантами об'єктів культурної спадщини.
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