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Мінкультури зібрало вже понад 20 тисяч віршів про війну. Найкращі увійдуть у збірку

10 липня, 2022 неділя
17:40
Культура Міністерство культури України

Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало збірку найкращої поезії про війну, що найдішла на портал "Поезія Вільних"

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у телеграм.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 20 тис. віршів про війну було подано на портал "Поезія Вільних" українськими та іноземними поетами", – йдеться у повідомленні.

Найкраща поезія отримає позначку "Вибір редакції", зазначило мінстерство. Більше того – найпрофесійніші вірші увійдуть до збірки, яка буде надрукована за підтримки Мінкульту.

Читачі можуть проголосувати за кращі, на їхню думку, поетичні твори.

В міністерстві нагадали, що портал працює з березня цього року.

  • Нагадаємо, Мінкультури збирає інформацію про пошкодження окупантами об'єктів культурної спадщини.

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мистецтво
війна з Росією
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