Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики у телеграм.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 20 тис. віршів про війну було подано на портал "Поезія Вільних" українськими та іноземними поетами", – йдеться у повідомленні.

Найкраща поезія отримає позначку "Вибір редакції", зазначило мінстерство. Більше того – найпрофесійніші вірші увійдуть до збірки, яка буде надрукована за підтримки Мінкульту.

Читачі можуть проголосувати за кращі, на їхню думку, поетичні твори.

В міністерстві нагадали, що портал працює з березня цього року.

Нагадаємо, Мінкультури збирає інформацію про пошкодження окупантами об'єктів культурної спадщини.

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