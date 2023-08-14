Про це пишуть на урядовому порталі.

Повідомляється, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, де майже третина території може бути небезпечною через вибухонебезпечні предмети.

За даними ООН, за півтора року загинуло 100 дітей. Щоб запобігти трагедіям, ЮНІСЕФ та МОН України розробляють практикум з мінної безпеки, який допоможе школяреві дізнатися, як уникнути небезпеки вибухонебезпечних предметів.

"Освіта має давати дитині корисні знання та навички. На жаль, нині та ще тривалий час в Україні надзвичайно актуальними будуть знання і вміння з мінної безпеки. Завдання дорослих і всієї системи освіти - надати дітям усю можливу інформацію про те, як залишатися в безпеці. Частина вчителів вже активно займається мінною просвітою, але наша мета - охопити кожну школу, кожен клас і кожну дитину", - вважає Лісовий.

Для вчителів уже доступний посібник з планами, а також презентації для уроків із мінної безпеки, адаптовані для початкової та середньої школи.

Також доступні інтерактивні матеріали та відео, які пояснюють дітям, як безпечно поводитися на територіях, що можуть бути забруднені мінами. Зокрема це:

інтерактивні онлайн-уроки у Всеукраїнській школі онлайн для дистанційного навчання, адаптовані для молодших і старших школярів;

серія порад від психологів для комунікації з дітьми про вибухонебезпечні предмети;

брошура із завданнями від Суперкоманди Інфорсів для підлітків;

загадки на тему мінної безпеки для дошкільнят, учнів молодшої та середньої школи;

мультики: "Безпечні канікули" - для дітей віком 3-10 років, "Суперкоманда проти мін" - віком 8-16 років, "Пес Патрон" - для 4-16 років;

інформаційні постери та ігри.

Усі матеріали доступні для завантаження на сайті "Все про мінну безпеку" та в бібліотеці корисних матеріалів "Спільнотека".