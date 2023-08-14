Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Мінну безпеку як обов’язкову складову внесуть у шкільний курс "Здоров’я, безпека та добробут"

Мінну безпеку як обов’язкову складову внесуть у шкільний курс "Здоров’я, безпека та добробут"

14 серпня, 2023 понедiлок
18:59
Суспільство міна, розмінування

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, мінна безпека буде включена до шкільної програми "Здоров’я, безпека та добробут" як обов’язковий компонент

Про це пишуть на урядовому порталі.

Повідомляється, що Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, де майже третина території може бути небезпечною через вибухонебезпечні предмети.

За даними ООН, за півтора року загинуло 100 дітей. Щоб запобігти трагедіям, ЮНІСЕФ та МОН України розробляють практикум з мінної безпеки, який допоможе школяреві дізнатися, як уникнути небезпеки вибухонебезпечних предметів.

"Освіта має давати дитині корисні знання та навички. На жаль, нині та ще тривалий час в Україні надзвичайно актуальними будуть знання і вміння з мінної безпеки. Завдання дорослих і всієї системи освіти - надати дітям усю можливу інформацію про те, як залишатися в безпеці. Частина вчителів вже активно займається мінною просвітою, але наша мета - охопити кожну школу, кожен клас і кожну дитину", - вважає Лісовий.

Для вчителів уже доступний посібник з планами, а також презентації для уроків із мінної безпеки, адаптовані для початкової та середньої школи.

Також доступні інтерактивні матеріали та відео, які пояснюють дітям, як безпечно поводитися на територіях, що можуть бути забруднені мінами. Зокрема це: 

  • інтерактивні онлайн-уроки у Всеукраїнській школі онлайн для дистанційного навчання, адаптовані для молодших і старших школярів; 
  • серія порад від психологів для комунікації з дітьми про вибухонебезпечні предмети; 
  • брошура із завданнями від Суперкоманди Інфорсів для підлітків; 
  • загадки на тему мінної безпеки для дошкільнят, учнів молодшої та середньої школи; 
  • мультики: "Безпечні канікули" - для дітей віком 3-10 років, "Суперкоманда проти мін" - віком 8-16 років, "Пес Патрон" - для 4-16 років; 
  • інформаційні постери та ігри.

Усі матеріали доступні для завантаження на сайті "Все про мінну безпеку" та в бібліотеці корисних матеріалів "Спільнотека".

  • Крім того, освітяни оновлюють дисципліну "Захист України", яка буде включати більше практики, знань та життєво необхідних умінь. Предмет викладатимуть за новою методикою. 
Новини
Наука
Україна
освіта
Війна з Росією
Читайте також:
російські військові окупанти
14 серпня, 2023 понедiлок
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
Віталій Портников
13 серпня, 2023 неділя
Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
13 серпня, 2023 неділя
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.96
    Купівля 36.96
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
19:15
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
Спільні інвестпроєкти, посилення співпраці та щорічна військова допомога: Україну відвідав міністр фінансів Німеччини Лінднер
19:01
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні є багато колаборантів, які не "засвітилися", місту ще довго очищуватися, - журналістка
18:42
Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступ на Соледарському напрямку
18:39
єврейська громада україни
Кулеба: Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців
18:20
Ексклюзив
турнікет
Голова Всеукраїнської спілки парамедиків: 95% турнікетів в ЗСУ неякісні, це смерть для військового
18:13
митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь потрапив до лікарні, - адвокат
18:02
OPINION
Віктор Каспрук
Що робити з росіянами, які оселилися на окупованих територіях
17:59
бойовик "ДНР"
Воював за РФ та, ймовірно, обстрілював українські позиції: жителю Слов'янська оголосили підозру
17:58
Обстріл Херсона 31 липня
Росіяни вдень обстріляли Херсон з артилерії: контужено літню жінку
17:54
Оновлено
обстріл Одеси
Нічний удар РФ по Одесі: пошкоджено 296 будинків, ущент зруйнований гіпермаркет заявив про закриття
17:48
Оновлено
Ентоні Блінкен
США ухвалили додатковий пакет військової допомоги Україні на $200 млн
17:41
санкції проти Росії
Microsoft, Mercedes-Benz і BMW посилюють санкції проти Росії
17:40
Партнерський матеріал
Як вибрати клас авто для оренди
17:32
Rheinmetall
Rheinmetall передає Україні безпілотну авіасистему Luna для повітряної розвідки
17:22
На фото: Cortex Typhon C-UAS
Україна отримає від Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з дронами
17:14
Ексклюзив
кримські політв'язні
Центр прав людини ZMINA: 21 український політв'язень потребує негайного лікування
17:09
Оновлено
На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка вечірніх потягів курсуватиме за об'їзними маршрутами
16:57
ЗСУ завдали удару по командному пункту військ РФ у Юр'ївці біля Маріуполя
ЗСУ підтвердили знищення командного пункту військ РФ у Юр'ївці поблизу Маріуполя
16:57
На Донеччині триває звільнення Урожайного, — Маляр
16:34
туреччина стамбул поліція
Поблизу Стамбула стався вибух на кораблі, загинула людина
16:32
Ексклюзив
міна сапер розмінування
На Таврійському напрямку сапери 36 годин провели під максимально жорстким ворожим обстрілом, розміновуючи звільнені території
16:29
окупанти
Росіяни готуються до осінньої хвилі мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині
16:25
Ексклюзив
ЗСУ, ремонт військової техніки
Директор Defense Express припустив, що публікація WSJ щодо нового контрнаступу ЗСУ у 2024 році пов'язана з початком виборів в США
16:11
F-16
Данія підняла в повітря два F-16 через наближення до Нідерландів російських бомбардувальників
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію у липні стримувала мобілізація та міграція за кордон
15:49
ракета
У розвідці припустили ймовірність масованих ракетних обстрілів України в День Незалежності
15:37
на фото наслідки обстрілу Херсона
Армія РФ обстріляла Понятівку на Херсонщині: травмовано чоловіка
15:30
на фото наклейка з рекламою ПВК Вагнера у Кракові
У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера
15:24
ракети Taurus
"Це як заборонити бити пенальті": посол у Німеччині розкритикував ідею обмежити дальність ракет Taurus для України
15:16
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Конвенція Монтре допоможе витіснити російські "лапті" з Чорного моря: Безсмертний про транспортування зерна з портів України
15:09
Ексклюзив
депутат Херсонської облради Хлань
"Політика тиску централізована": у Херсонській облраді розповіли про нові варіанти примусу окупантів щодо паспортів РФ
15:04
Оновлено
обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий і поранені
15:00
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:56
Філіп Хрговіч
Усика примушують битися з претендентом на титул IBF
14:53
Ізраїль
Посол підтвердив, що Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем
14:39
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш
Прем’єр-міністр Латвії Каріньш оголосив про відставку
14:18
ДБР
У військовій частині на Одещині побили військовослужбовця: ДБР почало розслідування
14:03
Фестиваль
До Дня українського кіно у Варшаві відбудеться міжнародний фестиваль "Бруківка"
14:01
OPINION
Борислав Береза
Чому українці-біженці не повертатимуться з Польщі?
13:51
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV