Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

"Військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю", - заявили в Міноборони.

У Міноборони також заявляли, що регіональне угруповання військ "є виключно оборонним проєктом". Його створили "в інтересах посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності в прикордонних з нами районах".

Крім того, Міноборони Білорусі опублікувало фото "привітної зустрічі" російських військових. На кадрах зокрема видно оркестр.

14 жовтня Міноборони Білорусі заявило, що до країни найближчими днями прибудуть російські війська "спільного угруповання". Російський і білоруський диктатори Путін та Лукашенко домовились про прибуття "не однієї тисячі" російських військових. На думку Лукашенка Україна "планує напасти на Білорусь за допомогою НАТО".

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