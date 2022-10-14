Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив, що РФ та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, і до країни мають прибути "не одна тисяча" російських військових.

На думку Лукашенка Україна "планує напасти на Білорусь за допомогою НАТО".

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 11 жовтня, заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, і як привід для цього може бути організована якась провокація з нібито нападом України на сусідню країну.

14 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща "провокує Захід" застосувати ядерну зброю, яка, на думку диктатора, зараз має перебувати на складах там, де вона є.

Пізніше Путін заявив, що в РФ мобілізували 222 тис. осіб з 300 тис. запланованих. За словами російського диктатора, на війні в Україні не вистачає одних контрактників ЗС РФ. Саме тому, було потрібно проведення мобілізації в Росії.

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