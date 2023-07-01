Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

"Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили розгортання особового складу на східному березі річки Дніпро в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту", - йдеться у звіті.

Також британська розвідка звертає увагу на те, що бої на східному березі Дніпра поблизу мосту посилилися з 27 червня 2023 року.

"До складу російських військ, що обороняються, входять підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, що входить до складу Дніпровської групи військ (ДГВ)", - розповіли в міністерстві.

При цьому останніми тижнями Росія, ймовірно, передислокувала елементи Дніпровської групи військ, які захищають берег Дніпра, для посилення Запорізького напрямку.

"Бойові дії навколо голови мосту майже напевно ускладнені затопленням, руйнуванням і залишками бруду внаслідок обвалу Каховської дамби 6 червня 2023 року", - додається у дописі.