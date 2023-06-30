Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі, пише CNN.

Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні у формі навчання, обладнання та консультацій для успішного контрнаступу ЗСУ.

"Ми перебуваємо в постійному контакті, як я вже сказав, з нашими українськими колегами", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що українська сторона тримає США у постійному курсі, а Штати й далі робитимуть все, що б допомогти ЗСУ в контрнаступі.

"Я маю на увазі, що ми продовжуємо надавати їм підтримку, поки вони пробиваються через ці наступальні операції, але куди вони йдуть і як швидко вони йдуть, це насправді вирішувати їм", - зазначив він.

Щодо контрнаступу Кірбі визнав, що українські сили "досягнули певного прогресу - і вони самі говорили про те, що це не так багато, як їм хотілося б, але знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, і буде продовжувати це робити".

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.