Про це мовиться на сайті міністерства оборони Чехії.

"Іноземні ЗМІ повідомили, що "Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні",- заявили у відомстві.

Пресслужба міністерства додала, що подібні тези не обговорювалися на зустрічі в Рамштайні, де розглядалися питання військової підтримки України союзниками.

Нагадаємо, вчора німецька газета FAZ повідомляла, що Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.

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