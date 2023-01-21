Міноборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2
Міністерство оборони Чехії спростувало дані про наміри передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини у вигляді компенсації за постачання радянських Т-72 Києву
Про це мовиться на сайті міністерства оборони Чехії.
"Іноземні ЗМІ повідомили, що "Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України". Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні",- заявили у відомстві.
Пресслужба міністерства додала, що подібні тези не обговорювалися на зустрічі в Рамштайні, де розглядалися питання військової підтримки України союзниками.
- Нагадаємо, вчора німецька газета FAZ повідомляла, що Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.
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