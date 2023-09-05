Міноборони Молдови проводить навчання резервістів : вже четверті в цьому році

Про це повідомляє NewsMaker.

У Молдові з 25 по 29 вересня відбудуться планові навчання Національної армії за участю резервістів.

У міністерстві оборони країни повідомили сьогодні, що у зв'язку з цим «громадяни Молдови в запасі отримають повістки про виклик на навчання з військово-територіальних центрів за місцем проживання».

Мета навчань – перевірити навички резервістів та ознайомити їх з обладнанням, технікою та озброєнням Національної армії.

Навчання відбуватимуться відповідно до вимог закону про резерв Збройних сил та плану підготовки Національної армії на 2023 рік.

У міноборони Молдови нагадали, що такі навчання цьогоріч вже проводили у квітні, травні та червні у навчальних центрах Національної армії.

За неявку на навчання без поважної причини громадянам загрожують штрафи.