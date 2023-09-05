Міноборони Молдови проводить навчання резервістів : вже четверті в цьому році
Молдова на тлі російської агресії в Україні наприкінці вересня проведе четверті впродовж року планові навчання резервістів збройних сил
Про це повідомляє NewsMaker.
У Молдові з 25 по 29 вересня відбудуться планові навчання Національної армії за участю резервістів.
У міністерстві оборони країни повідомили сьогодні, що у зв'язку з цим «громадяни Молдови в запасі отримають повістки про виклик на навчання з військово-територіальних центрів за місцем проживання».
Мета навчань – перевірити навички резервістів та ознайомити їх з обладнанням, технікою та озброєнням Національної армії.
Навчання відбуватимуться відповідно до вимог закону про резерв Збройних сил та плану підготовки Національної армії на 2023 рік.
У міноборони Молдови нагадали, що такі навчання цьогоріч вже проводили у квітні, травні та червні у навчальних центрах Національної армії.
За неявку на навчання без поважної причини громадянам загрожують штрафи.
- Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду постійно наголошує, що у її країні мир лише завдяки українським солдатам. Також зазначає, що Молдова розраховує на те, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту.
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