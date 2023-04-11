Про це повідомив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Newsmaker.

За його словами, на побудову бази знадобиться від трьох до п'яти років.

"Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб у охочих працювати у національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Бажаємо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо", - розповів Носатий.