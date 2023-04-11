Міноборони Молдови заявило про намір побудувати сучасну військову базу біля Кишинева
Біля Кишинева побудують сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Відповідні кошти вже виділено з держбюджету Молдови
Про це повідомив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Newsmaker.
За його словами, на побудову бази знадобиться від трьох до п'яти років.
"Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб у охочих працювати у національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Бажаємо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо", - розповів Носатий.
- У січні Молдова запросила в міжнародних партнерів системи ППО для захисту своєї території.
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