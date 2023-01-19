Молдова запросила в міжнародних партнерів системи ППО для захисту своєї території
Молдова звернулася до країн-союзників із проханням надати їй системи протиповітряної оборони для захисту своєї території від можливих зазіхань Росії
Про це Reuters заявила президентка Молдови Мая Санду.
"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж - ред.) розраховуємо отримати кілька", - сказала вона.
Президентка також зазначила, що цьогоріч її країні знадобиться щонайменше 600 мільйонів євро бюджетної підтримки, щоб захистити населення від інфляції. Аналогічну суму вона отримала й минулого року.
- 31 жовтня 2022 року на територію Молдови впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе