Про це Reuters заявила президентка Молдови Мая Санду.

"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж - ред.) розраховуємо отримати кілька", - сказала вона.

Президентка також зазначила, що цьогоріч її країні знадобиться щонайменше 600 мільйонів євро бюджетної підтримки, щоб захистити населення від інфляції. Аналогічну суму вона отримала й минулого року.

31 жовтня 2022 року на територію Молдови впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

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