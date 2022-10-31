Про це повідомили у МВС Молдови у facebook.

У міністерстві зазначили, що 31 жовтня вранці на північному кінці міста Наславча, що на кордоні з Україною, впала ракета, яка нібито була збита українською протиповітряною системою.

"Наразі жертв не зареєстровано, але вікна кількох будинків у Наславчі знищено", - поінформували у МВС Молдови.

Там додали, що українська влада повідомила, що сьогодні вранці на території України на відстані 10 км від дамби у Наславчі, було здійснено напад дронів на дамбу Дністровця. Російська атака не вплинула на дамбу, але було завдано удару по енергетичних об'єктах. Небезпеки затоплення немає.

Молдовські військові обстежують місцевість, де впала ракета, щоб уникнути можливої небезпеки.

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