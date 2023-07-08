Міноборони підбило підсумки 500 днів повномасштабної війни

Про це вона написала у telegram.

"497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу". 462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про «жест доброї волі", - наголосила Маляр.

451 день , як оборонці України відправили російський крейсер "Москва" на дно Чорного моря.

, як оборонці України відправили російський крейсер "Москва" на дно Чорного моря. 380 днів тому Україна отримала від союзників перші Himars.

тому Україна отримала від союзників перші Himars. 373 дні , як був звільнений острів Зміїний.

, як був звільнений острів Зміїний. 305 днів тому розпочався контрнаступ у Харківській області, "безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ", - нагадала Маляр.

тому розпочався контрнаступ у Харківській області, "безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ", - нагадала Маляр. 273 дні , як завдали перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику, і 239 днів тому "повернули наш Херсон", зазначила заступниця міністра.

, як завдали перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику, і 239 днів тому "повернули наш Херсон", зазначила заступниця міністра. 113 днів тому Україна добилася ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна в Гаазі.

"80 днів, як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot. 65 днів відтоді, як вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал". Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні", - зауважила вона.

Окрім цього, заступниця міністра оборони підкреслила, що "зовсім скоро починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога".