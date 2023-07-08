Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Зеленський на Зміїному: "Я хочу подякувати саме звідси кожному воїну за ці 500 днів"

Зеленський на Зміїному: "Я хочу подякувати саме звідси кожному воїну за ці 500 днів"

8 липня, 2023 субота
08:53
Війна з Росією острів Зміїний

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських героїв на острові Зміїному

Глава держави опублікував відповідні відео з острова на своїх сторінках у соцмережах.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України", - зазначив він.

Також Зеленський подякував Збройним Силам України та зазначив, що звільнений острів - це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.

"Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни", - додав президент.

Читайте також: "Море. Битва за острів Зміїний": У фільмі показали унікальні кадри спецоперації у Чорному морі

Як видно на відео, президента супроводжували керівник його Офісу Андрій Єрмак та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.

Суспільство
Президент України
Володимир Зеленський
ЗСУ
Острів Зміїний
Андрій Єрмак
Військові новини
Кирило Буданов
Читайте також:
Дмитро Снєгирьов
6 липня, 2023 четвер
На саміті НАТО Україна може отримати статус основного союзника США поза Альянсом, - військовий експерт Снєгирьов
7 липня, 2023 п'ятниця
Зеленський розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію щодо війни в Україні
Окупанти на ЗАЕС
7 липня, 2023 п'ятниця
Росія повинна негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, - США в ОБСЄ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
8 липня
09:51
Валерій Залужний
Кличко привітав Залужного з ювілеєм
09:43
Бахмут
Міноборони Британії описало критичне становище російської армії у Бахмуті
09:40
Ексклюзив
РФ розглядає варіант суттєвого пошкодження ЗАЕС, щоб її не можна було відновити, - військовий експерт Ступак
09:40
Олексій Резніков
Резніков розповів, як Україна планує використовувати касетні боєприпаси США
09:31
Міноборони підбило підсумки 500 днів повномасштабної війни
09:14
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси стануть фактором, який буде деморалізувати ворога, - боєць ЗСУ Ієвлєв
09:12
Оновлено
Атака по Кривому Рогу
Росіяни вдарили дронами по Кривому Рогу: виникли дві пожежі, є поранений
09:04
Окупанти, ЗАЕС
Посланець Путіна прибув на ЗАЕС: у ГУР пояснили мету візиту
08:35
Огляд
Блоха інженера Куна, всяка всячина Махна та інша любовна плутанина – 5 книг про пошуки себе
08:16
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Росіяни в глибокій обороні на Херсонщині, - Гуменюк
08:12
Сили оборони досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута, - ISW
08:03
російська техніка
За добу армія РФ втратила в Україні 630 солдатів, 4 танки та 2 засоби ППО, - Генштаб
08:01
OPINION
Мирослав Гай
Касетні боєприпаси для України. Чому у "миротворців" переполох?
07:16
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 36 бойових зіткнень, авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога, - Генштаб
06:51
Фукусіма
Компанія-оператор АЕС "Фукусіма-1" отримала дозвіл на скидання знезараженої води в море
06:14
Швейцарія
Швейцарія домовилася з Італією щодо постачання газу
05:45
збірна Іспанії, Євро-2023
Англія - Іспанія: де та коли дивитись фінал молодіжного ЧЄ з футболу
05:15
Джо Байден
Байден перед самітом НАТО висловив позицію стосовно вступу України в Альянс
03:44
"Челсі", Ліга чемпіонів
У "Челсі" обирають нового капітана: відомо ім'я головного претендента  
02:38
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
У Києві стався збій в роботі сповіщень про повітряну тривогу: заява військової адміністрації
02:14
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган заявив про бажання продовжити "зернову угоду" на 2 роки
01:33
Оновлено
система оповіщення сирена
Ситуація у ніч на 8 липня: ПС попередили про загрозу БПЛА та балістики
01:22
обстріл, ППО
Росія заявила про атаку безпілотників на Воронеж
00:45
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО
00:40
Валерій Залужний
Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія"
00:31
Огляд
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
50 років Залужному! 20 фактів із життя "Залізного Генерала"
00:24
Ексклюзив
Раптово померлий білоруський міністр був причетний до посадки літака з Протасевичем, - радник Тихановської Вячорка
00:14
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 7 липня
00:11
Марк Рютте
Уряд Рютте у Нідерландах йде у відставку через проблему мігрантів
2023, п'ятниця
7 липня
23:44
Пентагон
Українці шукають слабкі місця в лінії оборони РФ: головне попереду, - Пентагон про контрнаступ ЗСУ
23:35
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин має величезну довіру Путіна, вони домовилися, - російський опозиціонер Пономарьов
23:31
Оновлено
Джейк Салліван
США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Байден та Зеленський прокоментували
23:24
Михайло Фрідман
Україна наступного тижня може націоналізувати банк російського олігарха Фрідмана, - Bloomberg
23:09
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла ексчетверту ракетку світу і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону
22:38
Петиція про збереження українського дубляжу зібрала необхідні 25 тис. голосів за 4 дні
22:21
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Туреччини та зустрівся з Ердоганом
22:14
Ексклюзив
Касетними боєприпасами ми зможемо нівелювати перевагу ворога в особовому складі, - військовий експерт Грабський
21:58
Ексклюзив
Юрій Гудименко, війна на Донбасі, Демократична сокира
Велика кількість людей з оточення Путіна мріє про сепаратні перемовини, - молодший сержант ЗСУ Гудименко
21:44
китайскі юані
Рекордний штраф: у Китаї інтернет-компанія має сплатити понад $980 млн
21:26
Леся Цуренко
Цуренко перемогла у другому за тривалістю матчі в історії Вімблдону та побила рекорд турніру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV