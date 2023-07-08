Глава держави опублікував відповідні відео з острова на своїх сторінках у соцмережах.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України", - зазначив він.

Також Зеленський подякував Збройним Силам України та зазначив, що звільнений острів - це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.

"Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни", - додав президент.

Читайте також: "Море. Битва за острів Зміїний": У фільмі показали унікальні кадри спецоперації у Чорному морі

Як видно на відео, президента супроводжували керівник його Офісу Андрій Єрмак та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.