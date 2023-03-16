Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Фільм "Море. Битва за острів Зміїний" присвячений деокупації стратегічно важливого у Чорному морі острова Зміїний.

У стрічці вперше показані кадри спецоперації з висадки та штурму воїнів на острові, які провели 8 травня 2022 року групи спецпризначення ГУР та "Альфа" СБУ.

Російські окупанти пропонували українським військовим зрадити державу та перейти на сторону РФ або отримати "достойне" цивільне життя.

Після відмови ворожі кораблі почали штурмувати острів. Тоді й з'явилась легендарна фраза та напрямок не лише для крейсера "Москва", а й для всіх, хто прийшов на українську землю.

"Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діями саме на цьому острові, як під час його захоплення, так і потім, коли вже острів було звільнено", - розповів начальник ГУР України Кирило Буданов.

Фільм "Битва за острів Зміїний" показує, як і для чого російські війська захопили острів Зміїний, скільки людей його обороняли, та чи жили там цивільні.

Довідково. Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. Зв'язок з прикордонниками, які перебували на острові, було втрачено. 26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів.

4 липня наші військові встановили на острові прапор України. У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.