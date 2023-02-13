Фільм "Бачення метелика" вийде у прокат 6 квітня

Про це інформує пресслужба Держкіно.

"Головна героїня картини - аеророзвідниця з позивним "Метелик", яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики", - йдеться у дописі.

Окрім цього, також зазначається, що сценарій фільму Наконечний написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик, відомою за роботами "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Я і Фелікс".

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Також у відомстві зауважують, що у головній ролі знялася акторка Рита Бурковська, одну з ключових ролей картини виконала драматургиня Наталка Ворожбит.