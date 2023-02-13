Фільм "Бачення метелика" вийде у прокат 6 квітня
Дебютна повнометражна стрічка Максима Наконечного "Бачення метелика" вийде в українських кінотеатрах 6 квітня
Про це інформує пресслужба Держкіно.
"Головна героїня картини - аеророзвідниця з позивним "Метелик", яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Але нове життя приносить і нові виклики", - йдеться у дописі.
Окрім цього, також зазначається, що сценарій фільму Наконечний написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик, відомою за роботами "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Я і Фелікс".
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Також у відомстві зауважують, що у головній ролі знялася акторка Рита Бурковська, одну з ключових ролей картини виконала драматургиня Наталка Ворожбит.
- 7 лютого повідомлялося, що прем'єра документальної стрічки "Не залишай мене позаду: історії виживання молодих українців" відбудеться на MTV 21 лютого і буде присвячена життю українських підлітків під час війни.
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