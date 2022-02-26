Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний живі, - ДПСУ
Державна прикордонна служба України повідомляє, що Збройні сили та вся країна отримали надію, що всі захисники острова Зміїного живі
Про це йдеться у Facebook.
"Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові. Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим, як із захисниками втратився зв'язок", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадують, що 24 лютого російські окупанти вели обстріли з корабельних озброєнь та застосували бойову авіацію по прикордонниках та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.
"За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.
До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь - здаватися ніхто не буде. Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися", - йдеться у повідомленні.
В ДПСУ наголошують, що українські захисники мужньо оборонялися, і українські органи робили усе можливе, аби дізнатися, що транилося із воїнами.
"Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.
Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", - написали в ДПСУ.
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