Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

"Українці дуже успішно чинили суттєвий тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали й атакували корабель постачання. Таким чином, вони дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для ударів. Тому, звісно, Росія залишила острів", - сказав представник міноборони США.

Він підсумував, що завдяки звільненню від росіян Зміїного, Україні буде набагато легше захищати Одесу, а в майбутньому - відкрити морські шляхи, які зараз заблоковано РФ.

30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі".

У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів.

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