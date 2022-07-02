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Війна з Росією: хроніка
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Пентагон прокоментував "жест доброї волі" РФ на Зміїному

2 липня, 2022 субота
06:22
війна з Росією

У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону

"Українці дуже успішно чинили суттєвий тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали й атакували корабель постачання. Таким чином, вони дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для ударів. Тому, звісно, Росія залишила острів", - сказав представник міноборони США. 

Він підсумував, що завдяки звільненню від росіян Зміїного, Україні буде набагато легше захищати Одесу, а в майбутньому - відкрити морські шляхи, які зараз заблоковано РФ.

  • 30 червня окупанти покинули Зміїний. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". 
  • У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 

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Україна
Одеса
Одещина
Пентагон
ЗСУ
острів Зміїний
США
Військові новини
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