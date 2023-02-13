В Україні завершили роботу над документальною кінотрилогією про спецпризначенців-розвідників

Про це повідомило видання Укрінформ.

"Операції, які тут коротко висвітлені: висадка та бій на острів Зміїний, потужний контрнаступ на Харківщині, у якому брав участь добровольчий загін "Кракен", і польоти на Азовсталь, де армійська авіація демонструвала дива льотної майстерності, проникаючи в осередки ворога, – вони всі гідні того, щоб бути увіковіченими в історії війни, аби на цьому матеріалі вчилися інші", - сказав автор циклу, журналіст, військовослужбовець ЗСУ Артем Шевченко.

Він зокрема зазначив, що три операції, до яких повністю або частково була причетна військова розвідка, склали основу документальних фільмів "Небо" про події весни 2022 року, "Море", де показують висадку спецпризначенців на о. Зміїний 8 травня, а також "Земля" - про наступальну операцію восени 2022 на харківському напрямку.

"Це військова хроніка, показана правдиво, емоційно, через учасників різного рівня: начальника ГУР генерал-майора Кирила Буданова та інших посадовців, які мали стосунок до операцій, і, найголовніше, безпосередніх учасників бойових дій", - додав Шевченко.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зауважив, що кожна зі згаданих операцій залишається точкою напруги: о. Зміїний нещодавно бомбардували, операція з деокупації Маріуполя та повернення захисників України з російського полону ще триває, а Куп’янськ піддається ударам з боку ворога.

"Саме тому генерал Буданов підтримав, мовляв, люди мають право знати. Країна та весь світ мають бути обізнаними в успішних операціях не лише розвідки, а й усіх сил оборони - якими зусиллями дається результат, як ризикують військові – від моменту задуму до реалізації операції", - сказав Юсов.

Автор фільмів зокрема очікує, що трилогію незабаром покажуть в ефірі телемарафону "Єдині новини". Також стрічки будуть доступні на Ютуб-каналі ГУР МОУ. У планах - переозвучення кіно англійською мовою або створення англійських субтитрів.