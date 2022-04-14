Чорнобаївка 15 раз: ЗСУ знищили російські склади боєприпасів, а окупаційний крейсер "Москва" затонув, - Арестович
У Чорнобаївці українські військові знищили склади боєприпасів окупантів , а поблизу Зміїного в росіян затонув крейсер "Москва"
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Ви будете сміятися, але Чорнобаївка - 15 раз", - зазначив він.
ЗСУ знищили склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу РФ з тимчасово окупованого Криму.
"Плюс - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула", - зауважив Олексій Арестович.
- 24 лютого крейсер "Москва" з іншим кораблем атакував острів Зміїний, ЗСУ тримали оборону. У кінці дня острів захопили і зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишилися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!". Проте пізніше виявилось, що українські військові можуть перебувати у полоні.
- 13 квітня волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Пізніше інформацію про влучання підтвердили й в Одеській ОВА.У Міністерстві оборони Росії також підтвердили, що ракетний крейсер "Москва", який є флагманом Чорноморського флоту РФ, отримав серйозні пошкодження.
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