Міноборони Польщі анонсувало створення кібервійськ
Міністерство національної оборони Польщі анонсувало створення кібервійськ, завданням яких буде входити оборона, розвідка і наступальні дії
Про це повідомляє пресцентр Міноборони Польщі.
Презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі - Сил оборони кіберпростору - пройде 8 лютого в клубі військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.
У Міноборони зауважили, що концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Балащак затвердив у 2019 році. Після цього в країні почався процес створення нового виду військ.
Зазначається, що новий вид військ призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій в кіберпросторі.
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