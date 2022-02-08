Міноборони Польщі анонсувало створення кібервійськ

Про це повідомляє пресцентр Міноборони Польщі.

Презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі - Сил оборони кіберпростору - пройде 8 лютого в клубі військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.

У Міноборони зауважили, що концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Балащак затвердив у 2019 році. Після цього в країні почався процес створення нового виду військ.

Зазначається, що новий вид військ призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій в кіберпросторі.

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