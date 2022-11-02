Міноборони про ситуацію на фронті: епіцентром цього тижня є Бахмут і Соледар
Найважчою ділянкою фронту залишається Донецький напрямок, зокрема Соледар і Бахмут
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр, передає РБК-Україна.
"Інтенсивність різна, тому що це динаміка, це зрозуміло. У нас були періоди, коли ми щодня подавали новини. Приміром, про звільнені населені пункти. Є періоди, коли в нас триває активна оборона, як зараз. Епіцентром цього тижня є Бахмут і Соледар, і взагалі Донецький напрямок", - сказала чиновниця.
Вона зазначила, що ЗСУ відбивають за добу десятки атак ворога і просуваються вперед, попри шалений спротив росіян.
"Це настільки відбувається динамічно, що коли ми робимо зведення і аналізуємо за добу, то основне, що Україна жодного сантиметра землі не здає. Але процес, який відбувається, - активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області, бої там тривають запеклі", - додала Маляр.
Вона підкреслила, що головне завдання для ЗСУ наразі - стабілізувати звільнені території та підготуватися для подальшого наступу.
"Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Тому зараз фактично це основна задача", - резюмувала заступниця голови МО.
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