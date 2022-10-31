СБУ піймала коригувальника російських ракетних ударів по Бахмуту
СБУ на Донеччині встановила місцезнаходження і затримала ще одного агента спецслужб РФ, який проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Як зазначається, зловмисник коригував ракетно-артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмуту, а потім передавав окупантам інформацію про їхні "результати".
Також він інформував загарбників про стан об’єктів критичної інфраструктури та внутрішню обстановку у місті після повітряних ударів.
"Крім цього, зловмисник об’їжджав територію району для прихованого спостереження за місцями тимчасового розташування і маршрутами переміщення підрозділів ЗСУ. Зібрані розвіддані він передавав своєму російському "координатору". Ним виявився представник спецслужб країни-агресора, особу якого вже ідентифікували співробітники СБУ", - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, для комунікації з окупантами агент використовував заздалегідь відпрацьований анонімний канал в одному з месенджерів. Розвідувальну інформацію переправляв у вигляді медіафайлів з детальним описом об’єктів та місцевості, де вони розташовані.
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