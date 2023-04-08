Міноборони РФ анонсувало провокацію з хімічною зброєю на Сумщині
У міністерстві оборони Росії заявили, нібито Київ під керівництвом Офісу президента України "готує провокацію, спрямовану на дискредитацію РФ на міжнародній арені"
Відповідну заяву міноборони РФ та російські пропагандистські ЗМІ поширили незадовго після опівночі 8 квітня.
За версією міноборони Росії, "київським режимом сплановано проведення спеціальної інформаційної акції". Її метою начебто має бути "відвернення уваги міжнародної громадськості від опублікованих ООН фактів численних воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями української армії та бойовиками націоналістичних формувань".
Як заявили у РФ, акцію готують на Сумщині. Там у місті Охтирка нібито підготували псевдопозиції ЗСУ. На них, як стверджують у міноборони з посиланням на "кілька надійних джерел", начебто планують доставити з моргів тіла й останки загиблих українських військовослужбовців, обставивши їхню смерть як наслідок вогневої поразки російськими артилерійськими боєприпасами, спорядженими отруєними речовинами.
"Київським режимом передбачається обробка цієї ділянки місцевості та останків українських військовослужбовців отруйною речовиною. Це дасть змогу запрошеним експертам із західних країн, які нині перебувають на території України, задокументувати нібито "застосування російськими збройними силами "хімічної зброї", – продовжують опис у міноборони країни-агресора.
Росіяни додають, що до цього сценарію також начебто залучили спецслужби України. За їхньою версією, спецслужби мають допомогти надати провокації більшої правдоподібності, тому їм "доручено підготувати та опублікувати в соціальних мережах фальшиві радіоперехоплення нібито обговорення російськими військовослужбовцями підготовки до застосування хімічної зброї, а також сфабриковані наряди на отримання спеціальних боєприпасів для установок РСЗВ".
Усе це, вважають у міноборони РФ, має дати змогу "розгорнути в західних ЗМІ чергову медіакампанію з дискредитації Російської Федерації, зокрема спробувати ініціювати засідання Ради Безпеки ООН з відповідними звинуваченнями російської сторони".
- Раніше Росія неодноразово "анонсувала" теракти, в підготовці яких звинувачувала Україну. Іноді після цього сама ж завдавала ракетних ударів або скоювала хімічні атаки в українських містах. З-поміж нещодавніх таких "анонсів" була заява про нібито підготовку Києвом провокації з радіоактивними матеріалами у Придністров'ї. Цей фейк спростовував уряд Молдови
- Прочитати більше про те, які фейки щодо України й не лише мало не щодня поширює Росія, можна за цим посиланням
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