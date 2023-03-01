У МЗС РФ заявили, що Україна нібито готує провокації з радіоактивними матеріалами у Придністров'ї, уряд Молдови спростував
У МЗС Росії заявили, нібито в порти Одеси було "завезено" радіоактивні матеріали, аби Україна могла провести провокації у невизнаному Придністров'ї. В уряді Молдови цю заяву спростували
Таку заяву оприлюднила заступниця міністра закордонних справ Марія Захарова.
У МЗС заявили, нібито 16 лютого до порту Чорноморська в обхід митного огляду з території однієї з європейських держав було "доставлено контейнери з радіоактивними речовинами" з англомовним маркуванням.
За словами Захарової, 19 лютого в Одесу "привезли" радіоактивну речовину "Каліфорній-252", яку використовують для перевірки на цілісність ядерних реакторів АЕС. Вона заявила, що під час цього "завозу" було "відключено систему радіоактивного моніторингу". Захарова стверджує, що "речовини" Україні "постачає" одна з американських компаній.
"Раніше Міноборони Росії привертало увагу до провокації, що готується київським режимом, щоб звинуватити збройні сили Російської Федерації в нібито завданні невиборчих ударів по радіаційно небезпечних об'єктах, які здатні призвести до витоку радіоактивних речовин і зараження місцевості", - йдеться у заяві МЗС.
Росія також звинуватила Україну у використанні "зернових коридорів" для поставки небезпечних речовин та заявила, нібито Україна готує ескалацію конфлікту.
Своєю чергою уряд Молдови заперечив цю заяву Захарової.
"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", - йдеться в повідомленні.
- Російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
- В той же день міноборони Росії вдруге поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я
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