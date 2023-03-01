Таку заяву оприлюднила заступниця міністра закордонних справ Марія Захарова.

У МЗС заявили, нібито 16 лютого до порту Чорноморська в обхід митного огляду з території однієї з європейських держав було "доставлено контейнери з радіоактивними речовинами" з англомовним маркуванням.

За словами Захарової, 19 лютого в Одесу "привезли" радіоактивну речовину "Каліфорній-252", яку використовують для перевірки на цілісність ядерних реакторів АЕС. Вона заявила, що під час цього "завозу" було "відключено систему радіоактивного моніторингу". Захарова стверджує, що "речовини" Україні "постачає" одна з американських компаній.

"Раніше Міноборони Росії привертало увагу до провокації, що готується київським режимом, щоб звинуватити збройні сили Російської Федерації в нібито завданні невиборчих ударів по радіаційно небезпечних об'єктах, які здатні призвести до витоку радіоактивних речовин і зараження місцевості", - йдеться у заяві МЗС.

Росія також звинуватила Україну у використанні "зернових коридорів" для поставки небезпечних речовин та заявила, нібито Україна готує ескалацію конфлікту.

Своєю чергою уряд Молдови заперечив цю заяву Захарової.

"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", - йдеться в повідомленні.